Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, hizo una fuerte confesión que estamos seguros no le gustara del todo a su actual novio, reveló que tuvo algo con Bad Bunny y “todo salió bastante bien”.

No, no es broma, antes de Christian Nodal, en la vida de Cazzu, de actualmente 28 años de edad, estuvo Benito Antonio Martínez Ocasio, popularmente conocido como Bad Bunny.

Aunque la confesión de Cazzu se realizó en abril del año pasado a través del programa “Podemos hablar”, es hasta hoy que gran parte del público se está enterando.

En su momento, la cantante argentina dijo haber tenido una cita con el conejo malo, de actualmente 28 años de edad, la cual no salió mal sino al contrario “salió bastante bien”.

La también conocida como ‘La jefa del trap’ explicó que ella y Bad Bunny se conocen desde hace tiempo porque trabajaron juntos en el remix de un tema.

Por lo que su cita tuvo lugar cuando él no era tan famoso ahora: “era otro Bad Bunny”, señaló Cazzu por lo que hoy ya no se acuerda ni de su voz.

“Éramos bastante más chicos, pero no, no era el Bad Bunny de ahora, cómo te digo, no sé si nos acordamos de nosotros, de hecho”.

Cazzu. Cantante