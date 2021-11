Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, revela que 3 ambulancias acudieron al llamado de emergencia

Carmen Salinas: Gustavo Briones dice que no hubo negligencia. Tres ambulancias acudieron al llamado de emergencia, dijo el sobrino de la actriz ante los rumores sobre la atención que recibió tras el derrame cerebral.

En entrevista para TV Novelas, el sobrino y asistente de Carmen Salinas, Gustavo Briones descartó tajantemente cualquier caso de negligencia durante la primera atención que tuvo la actriz ante el llamado de emergencia al 911.

Esto luego de que en los medios trascendiera que Carmen Salinas tras el derrame cerebral que sufrió el pasado 10 de noviembre, había caído en coma debido a la mala atención que hubo durante la emergencia.

Gustavo Briones precisó que ante el llamado al 911, tras el mal estado de salud de Carmen Salinas, fueron tres ambulancias las que atendieron la emergencia en su domicilio.

Ya que precisó que viven a tres pasos de la Cruz Roja ubicada en Polanco.` Siempre hay ambulancias paradas. Gracias a Dios, llegó muy rápido’ refrendo Gustavo Briones.

Además, el sobrino de Carmen Salinas explicó si era verdad el rumor sobre que las ambulancias habían solicitado cinco mil pesos para atender y trasladar a la actriz a un hospital.

A lo que dijo que no se les había solicitado ningún dinero, aunque sí tuvieron que pagar cuatro mil pesos por la ambulancia en donde se trasladó a Carmen Salinas, esto conforme a que se trataba de un servicio privado.

‘Fueron tres ambulancias las que llegaron, casi al mismo tiempo. Los que la subieron fueron de una ambulancia particular, no me fijé en la ambulancia que la estaban subiendo ni lo que decían las letras’.

Por lo que al llegar al hospital, el personal de la ambulancia en la que se trasladó a Carmen Salinas, le explicó que era un servicio particular y no del ERUM (El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas), por lo que tuvieron que pagar cuatro mil pesos.

¿Carmen Salinas recibió una mala atención en el primer hospital al que llegó? Entre otro de los rumores que también se ha dicho sobre la actriz y su estado de salud, es que pudo haber sufrido una grave negligencia médica lo que le provocó el coma.

Respecto a esto, Gustavo Briones dijo que para nada es cierto lo sucedido con Carmen Salinas entre hospitales, precisó que aunque para él se le hizo “eterno” el traslado al hospital la realidad es que fue muy rápido.

“Se me hizo eterno, como si hubiéramos cruzado toda la ciudad. El tiempo no lo sé; me dijeron que habíamos llegado muy rápido en la ambulancia. Relativamente vivimos muy cerca del hospital, hacemos 10 minutos en coche. Imagínense en una ambulancia y con sirena, es menos tiempo. A mí se me hizo eterno”.

Gustavo Briones