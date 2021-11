Carmen Salinas podría despertar del coma; médicos dan esperanzas

La actriz Carmen Salinas podría despertar del coma; los médicos dieron esperanzas a su familia, según compartió su nieta Carmen Plascencia.

Fue hace una semana cuando el ahijado de Carmen Salinas, Jorge Nieto, aseguró que ya no despertaría del coma natural.

La noticia causó gran alboroto en la industria del entretenimiento, pues Carmen Salinas es una de las personalidades más queridas del gremio.

Carmen Salinas, actriz. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Carmen Salinas podría despertar con secuelas

La nieta de Carmen Salinas, compartió con los medios de comunicación, que su abuelita podría despertar, pero lo haría con algunas consecuencias irreversibles.

“Sin secuelas no va a despertar, el neurólogo dice que no es imposible que despierte, tiene un pronóstico difícil pero no es imposible”, contó Carmen Plascencia.

Sin embargo, aún no se sabe cuáles podrían ser los daños, “No nos pueden decir, no hay forma de saber cuáles serán las secuelas”, dijo.

La nieta de Carmen Salinas aseguró que la actriz de 82 años sigue respondiendo favorablemente con reflejos.

Carmen Salinas (Agencia México)

“La alimentación la está aprovechando su cuerpo, sigue habiendo movimientos involuntarios, de pronto hace como chupeteos”, dijo la nieta de Carmen Salinas.

“Eso habla de una estabilidad dentro de la gravedad de la situación en la que está”, añadió.

La nieta de Carmen Salinas relató que a pesar de que ella está dormida, su cuerpo funciona bien y no pierde la esperanza de que despierte.

Pese a las esperanzas que dan los médicos a la familia de Carmen Salinas, usuarios en internet, así como amigos y compañeros del gremio, aseguran que es mejor que ella ya no despierte, pues sufriría al hacerlo.

Carmen Salinas (Agencia México)

Cabe recordar que, la actriz Azela Robinson señaló que preferiría que Carmen Salinas se vaya tranquila sin sufrir ningún tipo de dolor.

Destacó que Carmen Salinas no puede ser feliz si no está trabajando o en contacto con la prensa, por lo que sería mucho más plena con su hijo Pedro Plascencia Salinas.

“Quiero que se vaya en paz, feliz, tranquila a reunirse con sus amados, como su hijo, el Chatito, con la gente que tanto la amó y la cuidó”, dijo la actriz.

“Yo creo que Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave”, reiteró Azela.

Carmen Salinas (Agencia México)

Mientras tanto, los internautas continúan a la expectativa de nuevas noticias sobre la salud de Carmen Salinas.