Carmen Campuzano explotó contra la prensa, luego de que se cuestionara sobre el caso del feminicidio de Debanhi Escobar, recordándole que ella tiene hijas.

La modelo Carmen Campuzano si bien dijo “¡Ya basta!” a la violencia contra las mujeres omitió hablar de Debanhi Escobar cuando se mencionó a sus hijas.

Aunque Carmen Campuzano le dijo al reportero “no me hagas ofenderte”, se regresó para reclamarle y decirle “no mames”, por la pregunta que le había hecho.

Carmen Campuzano asistió a un evento en donde ante las cámaras de ‘Delarosatv’, arremetió contra un reportero diciéndole “no mames”.

Hablando de la violencia de la mujer en México, Carmen Campuzano si bien dijo basta a la oleada de feminicidios, no le agradó que sacaran al tema a sus hijas.

Una pregunta hizo que Carmen Campuzano se alejara de los medios y luego enojada regresara a reclamarle al reportero diciéndole, “no mames, así literal”.

Como a otras famosas como ‘La chupitos’, se le cuestionó a Carmen Campuzano sobre el caso de Debanhi Escobar, sin embargo, no le gustó que mencionaran a sus hijas.

“Oye Carmen, ves lo de Debanhi en Monterrey, pero tienes un par de hijas también, hay que cuidarlas.

- Mira, no te pases con la pregunta, no, no, ya olvídate y ni las saques, no me hagas ofenderte ni faltarte al respeto. ¿Tú tienes madre, hermanas e hijas?”.

Reportero y Carmen Campuzano.