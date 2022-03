En un encuentro con la prensa la modelo se dijo contenta por su regreso a las pasarelas este 2022 pero sobre todo por su apariencia actual; sí, orgullosa, Carmen Campuzano muestra los resultados de su nueva cirugía reconstructiva de nariz.

“El doctor José Achar Zavalza, mi ángel de la guardia, ya le dio más proyección a mi nariz”, indicó Carmen Campuzano quien no tiene ni un mes de operada por lo que aún presenta sensibilidad en esta parte del rostro.

“Lo amo y le agradezco tanto”, dijo Carmen Campuzano y recordó que en muchas ocasiones fue rechazada por cirujanos plásticos de talla internacional. “Él sí es un médico de nivel internacional, que ni los de allá”, agregó.

Cabe recordar que en abril de 2019, Carmen Campuzano recurrió a los doctores de Botched para que le ayudarán a reconstruir y darle un mejor aspecto a su nariz pero ellos se negaron.

Por lo que hace unas semanas se sometido a un proceso de colgajos para la reconstrucción del ala de la nariz. “Ya no tengo nariz de charamusca”, se burló y aseguró que aún le falta realizarse nuevos procedimientos estéticos.

¿Qué le pasó a la nariz de Carmen Campuzano?

Aunque Carmen Campuzano aceptó que su nariz se fue desgastando por consumir en el pasado cocaína, la modelo es muy clara al asegurar que ésta se afectó mayormente por una bacteria.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Carmen Campuzano explicó que años atrás sufrió leptospirosis, es decir, una bacteria se le alojó en la piel y le arruinó la nariz.

Insistió en tener como testigo a una de sus primas, quien la acompañó a aplicarse vacunas que disminuían la agresión a su rostro.

No obstante, debido a que sus palabras no convencieron al público, aceptó que consumir cocaína también la perjudicó: “Sabía que mi problema no solo era la bacteria sino también el consumo de droga”, se sinceró.

Actualmente, la también empresaria no teme en hablar de sus viejas adicciones ya que está orgullosa de haberlas superado sobre todo porque gracias a ellas vivió experiencias terribles.