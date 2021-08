Carlos Bonavides pide al SAT ser “comprensivos” con Laura Bozzo

Carlos Bonavides salió en defensa de Laura Bozzo, su excompañera en un reality de baile, asegurando que sus problemás de salud no son un invento para burlar a la justicia mexicana.

Ante ello, Carlos Bonavides pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que sea comprensivo con Laura Bozzo y le de alternativas para solucionar sus problemas legales.

Finalmente, Carlos Bonavides pidió a los usuarios de redes y demás personas, que dejen de burlarse de la difícil situación que tiene con un pie dentro de la cárcel a Laura Bozzo.

Hace unos días trascendió que Laura Bozzo había tramitado un amparo para dejar sin efecto la orden de aprehensión que pesaba en su contra por presunta evasión fiscal.

Uno de los argumentos de Laura Bozzo para evadir la cárcel fue que supuestamente enfrenta una grave crisis de salud que pondría en riesgo su vida dentro de la cárcel.

Aunque muchos han dudado de esta versión, Carlos Bonavides aseguró en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, que Laura Bozzo no miente.

“Lamento mucho que [Laura Bozzo] tenga este problema con el SAT... no sé cuál sea su situación, no he podido hablar con ella pero le deseo de todo corazón que resuelva su problema porque sí, la verdad yo fui testigo de que ella faltó una vez al baile porque estaba muy enferma, entonces posiblemente sea una cuestión real, el reflujo que lo tenía muy mal, ella nos explicó en un video”

