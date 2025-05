Carín León -de 35 años de edad- se enojó por el video falso que lo hizo parecer pareja de Espinoza Paz.

Circula en redes sociales un video que muestra a Carín León y Espinoza Paz -de 43 años de edad- muy “cariñosos”.

Posteriormente, surgió el rumor de que Carín León y Espinoza Paz habían sido pareja, por lo que el cantante de ‘Primera Cita’ salió a defenderse.

El rumor de que Carín León y Espinoza Paz tenían una relación, provocó que el cantante saliera a hablar del tema en Instagram.

Carín León expresó que le parecía importante aclarar esta situación y arremetió contra quienes lo critican.

“Creo que es momento de darle explicaciones a la gente (…) Tengo tres días que me levante con esta condición de ser gay porque la gente me lo impuso, entonces como la gente tiene el poder de cancelar (…) La verdad que hasta la fecha no he desarrollado ningún síntoma”

Carín León