Lucía Méndez ha dicho en más de una ocasión que sí tuvo algo con Luis Miguel, pero esta vez contó más detalles sobre cómo ‘El Sol de México’ llegó a su cuarto de hotel.

La actriz reveló bastantes detalles sobre Luis Miguel, pero sobre todo que en la primera noche que pasaron juntos ella no se acuerda de nada y se enojó mucho tiempo con él.

Asimismo, Lucía Méndez señaló que no es que Luis Miguel -de 53 años de edad- le impusiera como a otras, “yo soy mucho más grande que él”.

Lucía Méndez -de 68 años de edad- asistió al programa de YouTube ‘Pinky Promise’, donde los seguidores de este le cuestionaron sobre su relación con Luis Miguel.

Aunque la actriz ya había hablado sobre este tema, esta ocasión ahondó en cómo fue que el cantante llegó a la habitación de su hotel con champaña en labor de conquistarla.

Lucía Méndez contó que esto pasó cuando Luis Miguel tenía 28 años y simplemente le llegó con champaña al cuarto de su hotel -sin avisarle- y ella lo dejó pasar.

Muy indiferente a lo que significaba la figura de Luis Miguel en ese entonces, Lucía Méndez asegura que nunca tuvo demasiado interés en el cantante, pues ella es mayor y no la impresionaba.

Sin embargo, aquella primera noche, Lucía Méndez dijo que tras una copa de champaña que le llevó, “me tomé una copa y me puse borrachísima, desperté junto a él”.

“Cuando fui a Miami a cantar me tocó la puerta del hotel, llegó en smoking y con una botella de champaña (...) Entró y no supe qué pasó, porque de repente me tomé una copa y me puso borrachísima y al otro día desperté junto a él y dije -ah caray.

Me enojé y lo corrí de la suite”.

Lucía Méndez, actriz.