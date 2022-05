Un obispo demanda al rapero Kanye West por haber robado parte de su sermón y después haberlo usado para el disco ‘Donda’.

De acuerdo con la Revista Billboard un obispo de Texas está demandando a Kanye West por infringir derechos de autor, debido a que el artista usó muestras no autorizadas de un sermón grabado.

El obispo de nombre David P. Moten declaró que aproximadamente el 20% de la canción ‘Come to Life’ de Kanye West usa uno de sus sermones.

¿Qué argumenta el obispo para demandar a Kanye West?

El demandante argumenta que uno de sus sermones se usa al principio y a lo largo de la canción.

“Los acusados deliberadamente usaron sin permiso ni consentimiento una de las muestras de los sermones”, argumento el obispo, David P. Moten. Con esto se entró a un juicio en los tribunales.

Los Tribunales Federales mencionaron que a pesar de que el fragmento del sermón, que se usó en el disco ‘Donda’, resulta ser una pequeña muestra esto no quiere decir que no tenga licencia.

Kanye West, ahora conocido como Ye (Agencia México)

¿Dónde se menciona el sermón del obispo?

En el fragmento de la canción ‘Come to life’ se alcanza a escucha el sermón del obispo que claramente dice:

“My soul cries out,

‘Hallelujah’ And I thank God for saving me I,

I thank God.”

Y en otra parte de la canción se sigue escuchando el sermón que dicta:

“Hallelujah (Thank You, Jesus)

Hallelujah (Yes)

Hallelujah…”

Esto mientras la música sigue sonando al ritmo de la canción perteneciente al disco ‘Donda’. El álbum fue lanzado en agosto de 2021 y cuenta con 27 canciones.

Hasta el momento no hay algún abogado de Kanye West, ahora llamado Ye, que haya respondido ante las acusaciones del obispo.

El albúm ‘Donda’ de Kanye West es uno de los álbumes más populares del rapero debutando en el lugar 77 de los 100 mejores en septiembre y se mantuvo así durante su semana de estreno.

Además ‘Donda’ alcanzó el top 200 de los billboard. Los fans consideran a ‘Donda’ como el mejor álbum del rapero.