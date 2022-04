La cantante y actriz estadounidense Britney Spears, anunció que se alejará de las redes sociales por un tiempo.

Recordemos que recientemente Britney Spears anunció que espera un bebé de su prometido Sam Asghari.

Posteriormente, la pareja de la intérprete de 40 años, se pronunció al respecto, incluso envió un emotivo mensaje a la futura madre de su hijo.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram donde Britney Spears compartió que se tomaría un descanso de las plataformas, sin dejar de recordar a sus fans, cuánto les aprecia.

“Me voy a tomar un tiempo en las redes sociales. Les mando mi amor y que Dios los bendiga a todos”, expuso la famosa al pie de la fotografía de un bebé descansando con una bata y unos lentes de sol.

En segundo plano, se puede escuchar el popular tema ‘Only you’ de The Platters.

Britney Spears revela estar embarazada

Britney Spears recurrió a sus redes sociales el pasado 11 de abril, para compartir con el público que está esperando su tercer hijo.

Fue, tras notar que había ganado algo de peso, cuando Britney Spears se dispuso a hacerse una prueba de embarazo, que resultó ser positiva.

“Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé. Pensé: “Caray.. ¿qué le pasó a mi estómago?” Mi esposo dijo: “¡No, estás embarazada de comida tonta!” Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé”. Britney Spears

Britney Spears (Instagram/@britneyspears)

En la misma publicación, Britney Spears recordó la gran depresión de la que fue víctima en sus dos primeros embarazos.

Recordemos que la intérprete de ‘Baby One More Time’ tiene dos hijos más; Sean de 16 y Jayden de 15, que procreó con su ex pareja Kevin Federline.

Finalmente, Britney Spears detalló que evitaría ser captada por los paparazzi y que vendan las fotografías de su bebé.

Por otro lado, compartió que planea practicar mucho yoga para cuidar su cuerpo durante el embarazo.

Sin duda, la noticia causó sorpresa en redes sociales, pese a que Britney Spears y había insinuado su deseo por convertirse nuevamente en madre.

Britney Spears (Instagram/@britneyspears)

La cantante solicitó una audiencia en noviembre del año pasado, cuando todavía se veía envuelta en una batalla legal con su padre.

En ella, Britney Spears expresó: “Quiero casarme y tener un bebé, pero tengo un DIU para que no me quede embarazada”.

Mientras tanto, los fanáticos de Britney Spears están a la expectativa de las próximas noticias del nacimiento de su tercer hijo.