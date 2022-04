La cantante Britney Spears, anunció esta semana, que espera a su tercer hijo, esta vez junto a su actual pareja Sam Asghari.

Sin duda, la libertad le ha sentado muy bien a Britney Spears; firmó recientemente un contrato millonario para el lanzamiento de su libro de memorias.

Asimismo, compartió sus deseos de someterse a una cirugía de senos.

Sin embargo, la noticia que más impactó, fue su embarazo y Sam Asghari no tardó en expresarse emocionado por la noticia.

Fue a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde el prometido de Britney Spears señaló que los hijos son esenciales para una vida en pareja.

Asimismo, señaló que para él, tener un bebé es un sueño hecho realidad, que planea practicar con entrega y amor.

Britney Spears y Sam Asghari (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

“La paternidad es algo que siempre he deseado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré en toda mi vida”.

Sam Asghari