Britney Spears hizo un desnudo total en la playa y lo presumió en redes, donde ha recibido felicitaciones por disfrutar de su libertad tras pasar 13 años sujeta a la voluntad de terceros.

Desde que una corte de Los Ángeles declaró finalizada su tutela legal, Britney Spears ha publicado reveladoras fotos, videos y declaraciones.

Las reacciones no se han hecho esperar, pues mientras unos internautas celebran que Britney Spears pueda hacer con su vida lo que le plazca , otros piden que le regresen la tutela.

Fue la tarde del lunes 28 de febrero cuando Britney Spears publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que aparece posando en la playa sonriente.

Lo más llamativo de las fotos es que Britney Spears aparece haciendo un desnudo total mientras realiza poses sugestivas y presume sus curvas.

¿Cómo pudo Britney Spears burlar la censurar de Instagram? La cantante cubrió sus partes íntimas con emojis de diamantes.

Britney Spears también usó cinco emojis de rosas rojas para evitar dar alguna explicación sobre sus fotos o hacer algún comentario de contexto.

Minutos después de esta publicación, Britney Spears sorprendió a sus fans compartiendo, también en Instagram, un video donde sólo se le puede ver del pecho para arriba.

En la grabación, Britney Spears cubre sus pezones con sus manos, aunque mueve constantemente los dedos, como retando a la censura de la red social.

La primera publicación de Britney Spears llegó rápidamente a un millón de likes, mientras su video sumó cerca de 3 millones de corazones en el mismo tiempo.

Los fans de Britney Spears aplaudieron que la cantante disfrute de su libertad a más de tres meses de haber sido finalizada su tutela legal.

Sin embargo, hubo otros que le pidieron mantener en privado estas fotos y videos, pues consideran que sólo ella y su pareja deberían verlos:

“Tus hijos deben estar amando esto. 🙁 no me @. Este no es un comportamiento apropiado”

