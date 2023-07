Tras ser golpeada por guardaespaldas de Victor Wembanyama, la cantante Britney Spears rompe el silencio y hasta exige una disculpa pública

Luego de que el día de ayer trascendiera la noticia sobre que Britney Spears -de 41 años de edad- fue violentada al recibir un fuerte golpe en la cara por guardaespaldas del jugador Victor Wembanyama.

Ahora, es la cantante Britney Spears quien habla de los hechos y exige una disculpa desde sus redes sociales.

A través de una publicación en Instagram, Britney Spears confirma que fue golpeada por el guardaespaldas de Victor Wembanyama; y por lo que exigió disculpa pública.

Al asegurar que este hecho fue traumático para Britney Spears, pues la cantante solo quería reconocer el talento de Victor Wembanyama.

“Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido una buena cantidad de ellas. No estaba preparada para lo que me pasó anoche.”