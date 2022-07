Britney Spears podría ser la artista del Super Bowl 2023, de acuerdo con información de medios.

Desde la tarde del domingo 3 de julio, las redes enloquecieron por la posibilidad de ver a Britney Spears adueñándose del medio tiempo del Super Bowl 2023.

Y es que, según adelantó ‘Insider’, Britney Spears estaría negociando con la NFL para participar en el máximo evento deportivo.

Britney Spears, Iggi Azalea y Madonna en el Super Bowl 2023

Luego de haber recuperado su libertad y casarse con Sam Asghari, Britney Spears volvería a la música más fuerte que nunca.

Y qué mejor manera de hacerlo, que subiendo a un escenario del tamaño del Super Bowl en su edición 57.

De acuerdo con información de Insider, Britney Spears está negociando con la NFL para aparecer en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023.

Britney Spears en el Super Bowl 2023 (@updatecharts)

Con Britney Spears como artista principal del Super Bowl LVII, las invitadas de lujo serían nada más y nada menos que Iggi Azalea y Madonna.

Grandes amigas de la ‘princesa del pop’.

En caso de firmarse un contrato entre Britney Spears y la NFL , se espera que el medio tiempo del Super Bowl 2023 escuche los grandes éxitos de la cantante.

Como ‘Baby One More Time’, ‘Toxic’, ‘Oops!... I Did It Again’ y ‘Womanizer’, que la convirtieron en una de las artista femeninas más influyentes del género pop.

Britney Spears, Madonna, Iggy Azalea (Especial)

Britney Spears llegó al Super Bowl en 2001

Britney Spears ya estuvo en un medio tiempo del Super Bowl, aunque no como la artista principal.

En el 2001, la artista pop apareció junto a Justin Timberlake y ofreció uno de los mejores shows del evento de la NFL.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado a Britney Spears en el Super Bowl 2023, los rumores sobre su llegada están cobrando fuerza.

¿Será el show de Britney Spears el mejor de la historia del Super Bowl de la NFL? La pregunta ha sacudido las redes sociales ante la información que se filtró.

Britney Spears (@britneyspears / Instagram)

Con información de Insider