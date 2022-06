La cantante estadounidense Madonna, pasó un bochornoso momento en la boda de Britney Spears con Sam Asghari.

Recordemos que Britney Spears se casó hace un par de días y en el evento, se dejaron ver grandes personalidades, entre ellas:

Sin duda, fue una fiesta muy exclusiva, sobre todo al darnos cuenta de la selecta lista de invitados.

Pese a ello, Britney Spears de 40 años, compartió que las estrellas también tropiezan, pues Madonna vivió un par de bochornosos momentos en la unión de la ’Princesa del pop’ con el empresario de 28 años.

A través de su cuenta en Instagram, la cantante se expresó “feliz”, tras la gran fiesta y compartió alguno de los pormenores; luego de ver el video de la boda, reveló que “Madonna se cayó 3 veces”.

Pese a ello, no compartió más detalles al respecto, ni cuán fue la razón de las caídas.

Britney Spears compartió que Madonna no fue la única en caer al suelo en la celebración de su matrimonio; “Selena Gomez se cayo 2 veces”.

Si esto no era suficiente para causar revuelo en redes sociales, la intérprete confesó que ella también se cayó, aunque dejó saber que no bebió “ni un solo sorbo de alcohol”.

“Yo me caí una vez todo por los petalos de rosa... Me sorprende que no me caí cada 5 minutos... y no ¡No bebí ni un sorbo de alcohol”.

Britney Spears