Briggitte Bozzo, la segunda habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2024, ya está causando polémica porque admite que ni sabe quién es Mario Bezares.

La Casa de los Famosos México 2024 está por arrancar y como parte de la dinámica, la producción ya reveló dos habitantes, pero al menos Briggitte Bozzo no tiene ni idea de quién sea su compañero.

Pese a que Mario Bezares ha estado en boca de todos en los últimos meses, Briggitte Bozzo -de 22 años de edad- admite que desconoce todo de él, aunque tras una convivencia de minutos cree que es “una gran persona”.

Mario Bezares (Mario Bezares Instagram @mbezares)

Briggitte Bozzo admite que no sabe quién es Mario Bezares, con quien entrará a La Casa de los Famosos México 2024

Los preparativos para dar inicio a La Casa de los Famosos México 2024, cada vez llaman más la atención, sobre todo por los dos primeros habitantes que decidieron anunciar.

Y es que no solo se trata de que Briggitte Bozzo y Mario Bezares -de 65 años de edad- no tengan nada que ver, sino que la propia actriz admitió que no tiene ni idea de quién es el habitante con el que entrará al reality show.

Briggitte Bozzo, actriz. (@BriggitteBozzoArcila)

A pesar de que todavía faltan varios habitantes por anunciar, ha sorprendido que Briggitte Bozzo no conoce al único habitante -además de ella- que está confirmado y es que seguramente ni él conoce a ella.

En una entrevista con Edén Dorantes, a Briggitte Bozzo no le quedó de otra más que admitir que no tiene la menor idea de quién sea Mario Bezares, esto pese a que últimamente ha sido muy polémico.

Sin embargo, la actriz e influencer aseguró que tras los breves minutos que tuvo para convivir con él, considera que es “una gran persona”.

“A Mario tuve el placer de conocerlo hoy, honestamente no tenía mucha información sobre él, lo poco que conviví con él se me hizo una gran persona”. Briggitte Bozzo, actriz.

Briggitte Bozzo no está dispuesta a ser criada de nadie en La Casa de los Famosos México 2024

Briggitte Bozzo se confesó sobre Mario Bezares, pero también advirtió al resto de los integrantes no revelados de La Casa de los Famosos México 2024, que no será criada de nadie.

La actriz de Venezuela fue clara, pues compartió que es probable que su problema estando dentro de La Casa de los Famosos México 2024, sea la limpieza.

Y es que se calificó como “muy picky con los olores”, señalando que eso puede detonar un conflicto con algún integrante.

Pero no solo eso, sino que Briggitte Bozzo también dejó claro que no por ser “picky” con la limpieza será la criada de alguno en La Casa de los Famosos México 2024.