Drake Bell salió del anonimato a la denuncia de abuso sexual a Brian Peck, pero el documental donde participa también ventiló algo turbio del coach vocal con John Wayne Gacy.

John Wayne Gacy, conocido como ‘El payaso asesino’ o ‘Pogo el payaso’, fue uno de los primeros asesinos seriales grabados en la memoria del mundo.

El nombre de John Wayne Gacy -de 52 años de edad- se vuelve a mencionar, ahora que Drake Bell acusó de abuso sexual a Brian Peck, pues se expuso la amistad del asesino con el coach vocal.

Brian Peck, el abusador sexual de Drake Bell, era amigo del asesino serial John Wayne Gacy

La participación de Drake Bell en el documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, ha llevado a destapar algo aún más turbio sobre Brian Peck, el coach de voz y abusador sexual.

El capítulo del testimonio de Drake Bell en el documental aún no se estrena, pero ya hay varias filtraciones que confirman que la psique de Brian Peck -de 43 años de edad- no estaba bien.

Una parte del documental, tiene como testigo al exactor Kylie Sullivan, quien también trabajó con Brian Peck y Drake Bell en la serie Amanda, y que ahora sabe, vio algo turbio en el trabajador de Nickelodeon.

Sullivan narró que usualmente los niños actores de Nickelodeon se reunían en casa de Brian Peck a convivencias de carne asada.

Pero una de estas ocasiones, los niños se percataron de algo turbio en casa de Brian Peck, que sin duda no tuvo mayor relevancia hasta que se expuso como abusador sexual.

El exactor Sullivan contó al documental que en el garaje, Brian Peck tenía una “santuario” dedicado al Planeta de los Simios, pero junto a este una “pintura de un payaso con globos”.

Como el payaso fue lo que más llamó la atención, los niños preguntaron a Brian Peck, situación a la que él habló abiertamente sobre su amistad con el asesino serial John Wayne Gacy.

John Wayne Gacy, asesino serial. (wikipedia)

Sullivan recordó que en la parte de atrás de la pintura de John Wayne Gacy, había un mensaje con dedicatoria, escrito por el asesino serial para Brian Peck.

“Brian, espero que disfrutes la pintura. Los mejores deseos. Tu amigo, John Wayne Gacy”. Mensaje de John Wayne Gacy.

John Wayne Gacy y Brian Peck, el abusador de Drake Bell, intercambiaban cartas en modo fan-ídolo

Aunque se creería que la pintura de John Wayne Gacy firmada y dedicada a Brian Peck, podría ser una cosa del pasado, no era así, narró Sullivan.

Como una cosa de orgullo, Sullivan contó que luego de que Brian Peck les mostró la pintura del asesino serial, los llevó a su habitación a presumir de su amistad con el payaso asesino.

Brian Peck (Mubi)

Del cajón del buró de su habitación, Brian Peck sacó cartas y fotografías de John Wayne Gacy, pues no es que se conociera en persona, sino que el trabajador de Nickelodeon se contactó con el asesino en modo fan.

Recordemos que regularmente, los asesinos seriales suelen volverse ‘famosos’ por sus atrocidades y la forma en que son exhibidos en los medios.

En Estado Unidos es común que personalidades como John Wayne Gacy tengan hasta club de fans, quiénes les mandan cartas a prisión dedicadas a quien es su ‘ídolo’.

Pues eso fue lo que pasó con Brian Peck y John Wayne Gacy, con quien se intercambiaba cartas mientras que asesino serial estaba en prisión. Y claramente, fue el trabajador de Nickelodeon quien tuvo que escribirle por primera vez.

Finalmente, Sullivan externó que luego de ver el lazo de Brian Peck con John Wayne Gacy, sí le dio incomodidad por la incomodidad de esto, pero por la forma en que se mostraba el abusador de Drake Bell, decidió dar “el beneficio de la duda”.

“Tu instinto es darle a alguien el beneficio de la duda si lo conoces desde hace tiempo, incluso ante esta señal realmente mala”. Kylie Sullivan, exactor.

Con información de Variety y DailyMail.