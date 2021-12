Billie Eilish cambia de look; se despide del cabello rubio (FOTO)

La cantante estadounidense Billie Eilish cambió de look y se despidió del cabello rubio para darle la bienvenida nuevamente al color negro.

Fue a través de su cuenta en Instagram donde compartió su nuevo cambio.

En la fotografía, aparece con el cabello teñido de color negro, tal como lo tenía antes de pintarlo de rubio.

“¿Me extrañaron?”, escribió la intérprete en la descripción de la fotografía, en la que luce también un estilo rebelde, como en los inicios de su carrera.

Billie Eilish (@Billie Eilish / Instagram)

“Libre de drogas”, dice la leyenda de la playera que portó al compartir su nuevo cambio de look.

Fans reaccionan a nuevo look de Billie Eilish

Luego de que Billie Eilish compartiera la fotografía con su nuevo cambio de look, sus fanáticos no tardaron en pronunciarse al respecto.

Entre comentarios elogiaron el nuevo color de cabello de Billie Eilish y reconocieron su belleza.

“Súper bonita”, “Hermosa”, “Tu cabello siempre te ha caracterizado”, “Yo sé que la de cabello negro nunca murió”, “Tú eres muy hermosa”, “OMG”, “¿Te casas con nosotros Billie?”, “Estoy llorando, te ves hermosa”, escribieron algunos fanáticos.

Sin embargo, algunos usuarios también lamentaron la pérdida del rubio en Billie Eilish.

“¿La chica rubia morirá?”, “No sé”, “Ella se ve mejor de rubia”, “Te ves bien, pero de rubia te ves maravillosa”, “Lo odio”, escribieron entre comentarios.

Billie Eilish (@Billieeilish / Instagram)

Cabe recordar que, cuando se pintó el cabello de rubio declaró que fue un acto liberador, pues era reconocida por sus mechones color verde.

“No podía ir a ningún lado con ese cabello porque era muy obvio que era yo. Quería el anonimato”, dijo en su momento a los medios de comunicación.

En aquella ocasión, Billie también expuso que un cambio de look no la hace otra persona: “Sigo siendo la misma persona. No soy solo Barbies diferentes con cabezas diferentes”, pues los fans decían extrañar a la Billie de cabello verde.

La nueva publicación de Billie Eilish juntó más de 11 millones de likes a poco tiempo de su publicación.

Mientras tanto, Billie Eilish continúa cosechando triunfos, trabajando en nueva música y compartiendo con sus seguidores a través de su cuenta en Instagram, donde actualmente cuenta con casi 100 mil millones de seguidores.