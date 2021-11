Benny Ibarra recuerda una broma pesada que le hizo a Erik Rubín; lo dejó desnudo en el pasillo

Benny Ibarra recordó una broma pesada que le hizo a Erik Rubín, pues lo dejó desnudo en el pasillo de un hotel.

Como sabemos, Benny Ibarra, Erik Rubín y los demás ex integrantes de Timbiriche han estado en la mira del público desde hace tiempo.

Esto gracias a algunos secretos que mantenían, los cuales con el paso del tiempo han surgido a la luz.

Además de que hace unos días, Erik Rubín estuvo como invitado en el programa ‘Netas Divinas’, en donde reveló una ocasión que él y Benny Ibarra se pelearon a golpes.

Es bien sabido que cuando cuando Erik Rubín se integró a Timbiriche, a sus compañeros les costó mucho trabajo aceptarlo.

Incluso, han revelado que le hicieron bromas pesadas, por “ser el nuevo” y por “ser pueblerino”, pues él es originario de Puebla.

Fue de ese modo que durante una reciente transmisión del programa ‘Sale el Sol’, Benny Ibarra reconoció que le “le hicieron la vida imposible a su compañero”.

Asimismo, recordó algunas bromas que le hicieron, explicando la razón por la que se pelearon a golpes, tal y como el ahora esposo de Andre Legarreta dio a conocer hace unos días.

De acuerdo con Benny, la pelea que tuvo con Erik fue a causa de una broma que este les regresó a Diego y a él, dejándolos encerrados en un balcón por aproximadamente 30 minutos.

Entonces, cuando los dejó salir Benny Ibarra estaba tan enojado que se lanzó contra su colega.

Sin embargo, este no respondió de la misma forma, pues solo lo rodeó con los brazos, esperando a que se tranquilizara.

“A mí me desesperaba mucha cuando recién entró, porque nosotros ya nos éramos maduros y él llegó de provincia y era como más tímido, entonces no entendía que uno ya había madurado, y nos encerró a Diego y a mí en un balcón y no nos dejó salir como por media hora. Entonces yo le decía a Diego ‘ahorita que salgamos nos lo madreamos, abrió la puerta Erik y me le fui sobres, y me abrazó y me tiró al sillón y no me dio un solo golpe”

Benny Ibarra