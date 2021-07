En una sincera entrevista que Lolita Cortés le concedió a Yordi Rosado para su canal de YouTube, la actriz y productora de teatro nos regaló un viaje al interior de su corazón.

Mediante un breve viaje al pasado, de aquel momento en que tuvo la oportunidad de ser parte del musical Vaselina , Lolita Cortés recordó que lo mejor fue haber conocido al amor de su vida.

“ Yo tenía ser el cover (persona que sustituye a cualquiera de los personajes en caso de alguna falla)”, recuerda Lolita Cortés y asegura que en ese momento no le importó.

Su decepción fue darse cuenta que el elenco no estaba estructurado por personas que además de cantar sabían actuar… Sí, la popularidad fue más importante que el talento.

“Me molestaba que cantaran tan mal, me molestaba que no le echaban ganas”, explica y recuerda que sus compañeros -en su mayoría- eran de Timbiriche.

Pero no todo fue malo ya que la convivencia le permitió mostrarse tal cual así como conocer a las personas y no a los famosos.

Lolita Cortés recuerda su romance con Alex Ibarra

Inesperadamente el amor la sorprendió en el musical Vaselina, intentó un romance con Benny Ibarra pero no funcionó, el indicado para ella era nada menos que Alex Ibarra.

“El que fue el amor de mi vida fue Alex Ibarra”, dice y asegura que a la fecha tiene los mejores momentos con él.

“Obviamente no hubo sexo, no hubo fajes… Me enamora mucho el talento, me enamora mucho más el intelecto… Eso me enamora más que el físico”, agregó una apasionada Lolita Cortés.

Alex Ibarra le rompe el corazón a Lolita Cortés

Tras el musical Vaselina, Lolita Cortés y Alex Ibarra se separaron por lo que tuvieron que pasar años antes de reencontrarse en otra obra de teatro, solo que esta vez él le rompió el corazón.

“Vi a Alejandro (Ibarra). Me acerqué y dije: ‘Hola, cómo te va’. Entonces él me presenta a su novia y yo rompí en llanto”, cuenta.

Pero su historia no terminó ahí, años después volvieron a encontrarse, otra vez en Vaselina, musical que Alex Ibarra producía y donde Lolita Cortés actuaría.

Evidentemente él ocasionó el nuevo encuentro, incluso la provocó, frente a todos recordó su romance, pero ya ella tarde, ella tenía un hijo y estaba casada.

Alex Ibarra le reclamó su engaño y ella su indiferencia, su vieja relación con otra mujer...

Se involucraron en una discusión que terminó en el piso pues terminaron rodando antes de dar una función. Ese fue su final.

“Nunca más no nos hemos vuelto a encontrar. Nunca más no hemos vuelto a topar”, finaliza la actriz de teatro.