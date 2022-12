Hay un oscuro suceso en el pasado de Bellakath, cuando insultó a Yalitza Aparicio y no quiso reconocerlo a pesar de las pruebas.

Antes del éxito de Bellakath con su canción ‘Gatita’, participó en el programa ‘Enamorándonos’, del cual fue expulsada por hacer un chiste racista de Yalitza Aparicio.

En 2019, Yalitza Aparicio fue nominada al Oscar por su debut en la película ‘Roma’, pero también fue blanco de memes y crueles bromas en redes sociales.

Bellakath tunde a ‘Enamorándonos’ y asegura no deberle su fama al reality: “no me hizo”

Muestra de esto fueron algunas publicaciones de Katherine Huerta -de 25 años de edad- antes de convertirse en Bellakath y tener gran éxito con ‘Gatita’.

‘Enamorándonos’ fue un programa que causaba controversia entre sus participantes y así fue el caso de Bellakath, quien fue expulsada por burlarse de Yalitza Aparicio.

Todo ocurrió en vivo, cuando Carmen Muñoz -conductora de Enamorándonos- llamó a Bellakath para regañarla por compartir memes racistas sobre la actriz de 29 años de edad.

“Yo compartí esa imagen haciendo alusión a mí, pero yo ni me fijé que estaba ella (Yaitza Aparicio) yo lo comparti haciendo alusión a mí”

Bellakath argumentó que compartió el meme de Yalitza Aparicio porque no se había dado cuenta de que ella era la de la imagen.

Pero por si fuera poco, Bellakath compartió un segundo meme; el cual fue tachado de racista y de inmediato los usuarios de redes sociales se le fueron encima.

A pesar de que la joven argumentaba que trató de burlarse de ella misma.

“Yo no veo la ofensa” dijo Bellakath en el programa, mientras negaba que su intención haya sido insultar a Yalitza Aparicio.

Al final, la cantante fue expulsada del programa ‘Enamorándonos’ y años después se convirtió en un fenómeno de internet por su canción ‘Gatita’.

Tres años después de su expulsión de ‘Enamorándonos’, Bellakath fue contundente al negar que este programa la haya impulsado en su carrera musical.

En un en vivo, Bellakath explotó contra quienes decían que su fama se la debía a este programa, pues ella cree que fueron injustos y no le dieron derecho de réplica por el chiste que hizo de Yalitza Aparicio.

“En ese programa no se me dio derecho de réplica, simplemente como que nosotros éramos desechables (...) no les importaba mucho lo que te estaba pasando, lo que estabas sintiendo en ese momento”

