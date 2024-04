¿Bellakath está titulada? Ya le buscaron la cédula profesional a la licenciada del perreo y esto descubrieron.

Una de las cosas que Bellakath -de 25 años de edad- suele presumir cuando alguien le lanza hate, es que a diferencia de muchos internautas, ella tiene mucha preparación académica.

Para demostrarlo, Katherinne Huerta, nombre real de Bellakath, ha asegurado en diversas entrevistas que es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Bellakath, cantante. (@labellakath)

Bellakath bajo investigación: Usuario de TikTok indaga si es verdad que la ‘gatita’ es licenciada en Derecho, como lo presume

Este dato ha sido puesto en duda por cientos de internautas, quienes afirman que la forma de ser de Bellakath no demuestra gran formación académica, sino lo contrario.

Para salir de dudas, un usuario de TikTok decidió hacer una pequeña investigación para confirmar o desmentir si Bellakath realmente es licenciada en Derecho por la UNAM.

Xarly con X (@xarlyguillen) es el tiktoker que emprendió la misión, aprovechando que él mismo está haciendo los trámites para titularse.

En ese sentido, el usuario de TikTok destacó el gran logro que implica obtener la cédula como Licenciado en Derecho, pues se requiere:

Acreditar las materias impartidas en 5 años

Cumplir con 480 horas de servicio social

Cumplir con 180 horas de práctica profesional

Avalar el dominio de una lengua extranjera

Bellakath (@labellakath / Instagram)

Bellakath bajo investigación: Revelan si la cantate se tituló en la UNAM

¿Bellakath cumplió con todos estos requisitos? El tiktoker destacó que tener una foto en la que se usa toga y birrete dentro de la UNAM no desmuestra que alguien se tituló.

Lo que sí es prueba fehaciente es la cádeula profesional que se puede consultar en en el Registro Nacional de Profesionistas (RNP), disponible en la siguiente liga: https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action.

Basta con introducir el nombre completo de la persona supuestamente titulada para que se despliegue una lista con las personas que ya obtuvieron su cédula profesional.

Xarly con X dijo haber consultado algunos de los nombres con los que Bellakath se ha identificado, como Hilda Katherine Huerta Díaz y Katherine Huerta Díaz.

También, dijo el tiktoker, probó escribiendo el nombre de diferentes formas, pero el resultado siempre fue el mismo: “No se encontraron datos de” esa persona en el RNP.

Xarly con X dijo que tal vez él tiene mal los datos de Bellakath y por eso no encontró su cédula profesional, pero consideró que si es verdad que la cantante e influencer no está titulada, presuma de un logro que no tiene, pues implica mucho esfuerzo.