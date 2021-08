Bella de la Vega asegura que no hay herencia que pelear ya que el padre de Gael García no dejó nada

A casi 7 meses de la muerte de José Ángel García , Bella de la Vega reveló si existe algún problema con los hijos del director: Gael García y José Emilio García.

En entrevistas José Emilio García reveló que se encontraba molesto con Bella de la Vega por compartir fotos junto al ataúd con el cuerpo de José Ángel García.

Tras la polémica, Bella de la Vega confesó que no hay herencia que pelear ya que José Ángel García no dejó nada.

En el video compartido por el programa ‘Sale el Sol’, Bella de la Vega habló sobre la relación que mantiene con Gael García tras la muerte de José Ángel García y el éxito que ha tenido en OnlyFans.

Bella de la Vega puntualizó que no hay problemas con Gael García ya que José Ángel García no dejó ninguna herencia.

“No, para nada… es que no hay ninguna herencia, no hay nada pues, no hay nada qué pelear ni ningún pleito”

En ese sentido Bella de la Vega puntualizó que la única herencia que le dejó el actor fue su experiencia y el amor por el trabajo.

Bella de la Vega puntualizó que se encuentra trabajando para poder mantenerse y sobrevivir.

“Veme como trabajo, tengo que trabajar para vivir, no hombre, no, mi esposo en paz descanse es un amor y es un ángel, su herencia, su gran herencia es el amor que me dejó y obviamente la experiencia que él tuvo en la televisión, eso es lo que a mí me dejó y nos dejó a todos, el amor al trabajo”

Bella de la Vega