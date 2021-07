Gael García se convertirá en papá por tercera ocasión

El productor y actor mexicano, Gael García Bernal está a nada de convertirse en papá de su tercer hijo, alado de Fernanda Aragonés.

Aunque Gael García mantiene su vida en privado, su novia, Fernanda Aragonés posó para ‘L’ Beauté', en donde menciona que pronto dará a luz a su hijo.

Después de que el noviazgo de Gael García con Fernanda Aragonés se diera a conocer en 2019, la pareja ya espera a su primer hijo juntos.

Aunque Gael García no se ha pronunciado sobre el embarazo de Fernanda Aragonés, la periodista habló para la publicación sobre la maternidad.

El próximo hijo de la comunicóloga sería su segundo, y el tercero en el caso de Gael García.

Fernanda Aragonés mencionó lo diferentes que han sido sus embarazos y se mostró sorprendida de lo diverso que puede ser, a pesar de ser la misma persona.

La novia del productor, mencionó en la entrevista que incluso supo de su embarazo mucho antes de lo que comúnmente es.

“Soy una persona muy sensible física como emocionalmente. Paralelo a esto, he estudiado mucho el cuerpo, así que cuando surge un cambio en el mío, lo noto inmediatamente. Me enteré mucho tiempo antes de lo que sería común”.

Fernanda Aragonés, periodista.