Bella de la Vega y Gabriel Cuevas volvieron a sacar sus diferencias, ocasionando una gran pelea en el programa "Venga la Alegría".

Las cosas en el programa matutino "Venga la alegría" se pusieron un poco intensas luego del enfrentamiento que hubo entre Bella de la Vega y Gabriel Cuevas.

Recordemos que tanto Bella de la Vega como Gabriel Cuevas ya habían sacado a relucir sus diferencias en ocasiones anteriores.

Los dos participaron en el reality show "Survivor México", donde hicieron las paces , aunque posteriormente fueron expulsados del programa.

Pero tal parece que las cosas entre Bella de la Vega y Gabriel Cuevas no quedaron del todo solucionadas.

Puesto que, una vez más, volvieron a ser los protagonistas de una candente pelea en el set de "Venga la Alegría".

La situación se subió tanto de tono, que incluso los presentadores del programa, tuvieron que hacer varios esfuerzos por que la situación no se les saliera de las manos.

¿Cómo surgieron los problemas?

Bella de la Vega se encargó de explicar que desde antes de que ambos participaran en "Survivor México", ellos ya tenían problemas.

Esto debido a que Gabriel de la Cueva la criticó por hacerse una foto con su esposo, José Ángel García, recién fallecido en el ataúd.

Posteriormente, en el programa "Survivor México", fue que tuvieron la oportunidad de hacer las pases.

Sin embargo, Bella cuestionó a Cuevas por haber seguido hablando mal de ella.

“Yo traté de arreglarlo porque soy una mujer muy íntegra, soy una mujer muy comprometida con mi vida, con lo que soy yo. Soy una persona que ha estudiado. Estudié una licenciatura de Administración de Empresas, ballet clásico, teatro. Soy una persona muy preparada y mi reputación lo es todo para mi. Platicamos y yo le di la oportunidad de que me demostrara quién es él. Después le declaré la paz y después que he estado viendo en redes que me ha seguido atacando, creo que eso está muy mal.” Bella de la Vega.

Entonces, Gabriel dejó con la boca abierta a todos los presentes por su reacción ante estas declaraciones de Bella.

Cuevas aseguró que la también modelo, solo estaba jugando un papel de mustia durante su participación en el reality show.

Esto desencadenó una furia casi incontrolable por parte de Bella de la Vega, y le aseguró que ella no era ninguna mustia.

Gabriel aseguró que Bella estaba exagerando su comportamiento

Después de la respuesta que Bella le dio a Gabriel, él aseguró que la modelo exageró su comportamiento dentro de "Survivor México".

“Yo creo Bella que tú como buena actriz, sí estás exagerando las cosas y lo digo con toda la sutileza. De entrada, el día que a mi me expulsan tú le pides a Warrior que yo me disculpe y que casi casi me ponga de tapete ante ti. Tú me dijiste, cinco minutos antes de que empezáramos el juego, ‘yo te quiero dar la victoria’ y yo te dije ‘no, échale muchas ganas porque así como tú la estabas pasando mal, en mi tribu yo la estaba pasando mal. Yo ya te había pedido una disculpa el día del Consejo porque yo te critiqué con la selfie y mucha gente se sintió irritada cuando te la tomaste con tu esposo en el ataúd.” Gabriel Cuevas.

Esto hizo molestar aun más a la actriz Bella de la Vega, quien le aseguró que ese tema es algo que no le compete en lo absoluto.

Además, le confesó que esa era la última voluntad de su marido pero que no iba a hablar más al respecto.

Y posteriormente, Bella aseguró que no quiso dejarse perder en su duelo con Gabriel en el reality de supervivencia.

“Bella, mírame a los ojos y contéstame esta pregunta. Tú me dijiste que me dabas la victoria, ¿sí o no?” Gabriel Cuevas.

Ante esto, la actriz le respondió que la victoria era de ella.

“Yo quería dártela pero como no sucedió porque no cayó la bola dije, ‘la victoria es mía’ y fue mía. Y ahora vienes a echar pestes de mí y eso no se vale señor. No se vale señor, usted no sabe si estoy enferma o no.” Bella de la Vega.

Gabriel Cuevas muestra demasiado interés con el nombre real de Bella de la Vega.

Otra de las diferencias que ambos protagonistas de la pelea también sacaron en el programa, fue el nombre real de Bella de la Vega.

Luego de que Gabriel Cuevas mostró cierta insistencia por que Bella de la Vega dijera su nombre real, ella le cuestionó que por qué estaba tan obsesionado con eso.

“¿Por qué te importa tanto mi nombre? Tengo un nombre artístico, registrado ante la ANDA como Bella de la Vega, ese es mi nombre artístico, ¿por qué te importa tanto si soy Margarita? Me llamo Rosa Margarita Isabella de la Vega Orozco, ese es mi nombre completo. Yo vengo en son de paz pero cuando me doy cuenta de que no me puedo defender porque estoy en un reality pasándomela muy mal y la gente está aquí platicando contigo hablando mal de mí, qué feo. Yo sé quién lo hizo.” Bella de la Vega.

Al final, los presentadores de "Venga la Alegría" lograron calmar un poco las cosas, por lo que la pelea entre Gabriel y Bella no pasó a más.