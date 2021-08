¿Belinda ya se casó con Christian Nodal? Tini habla de más en entrevista

Hace unos días Belinda sorprendió a sus seguidores la mostrarse con Christian Nodal, luego de haberse separado un tiempo por su contagio de Covid-19.

Visiblemente más recuperada Belinda se encuentra en promoción de la canción ‘ Niña de la escuela ’ en la que participa junto con Lola Índigo y Tini.

Sin embargo Tini Stoessel causó gran controversia al revelar que Belinda y Christian Nodal ya se casaron.

Belinda y Christian Nodal se han convertido en la pareja más querida del medio del espectáculo y muchos ya se encuentran esperando su boda. Incluso la actriz sorprendió a su novio con un espectacular regalo.

Sin embargo la pareja se encuentra en medio de la polémica luego de que Tini Stoessel reveló que Belinda y Christian Nodal ya se casaron.

Belinda, Lola Índigo y Tini participaron en una videollamada para ‘Los 40 Argentina’, ahí las cantantes hablaron sobre su canción ‘Niña de la escuela’ y cómo fue colaborar juntas.

En un momento de su conversación, la entrevistadora les preguntó si se encontraban todas solteras. Tini Stoessel fue la primera en contestar y aseguro que ella sí, pese a rumores de que había regresado con Sebastián Yatra.

Sin embargo sorprendió a todos al señalar que Belinda ya se había casado con Christian Nodal.

“No sé las chicas, pero yo sí… Belinda no, Belinda está casada, ¿o no?”

Belinda de inmediato reaccionó y gritó: “Noooooo”. Tini Stoessel continúo con su declaración y señaló: “Pero pará… pero Beli, yo vi el anillo en una foto”.

Pero Belinda explicó: “Pero mi amor, todavía no hay boda, todavía falta”. Tini entonces corrigió diciendo que al menos, ya estaba comprometida con Christian Nodal.

Belinda incluso destacó que cómo se iba a casar sin haberlas invitado a su boda: “¿Cómo te casas sin haber invitado a mis dos niñas de la escuela?”.

Para dejar claro el tema Belinda señaló que todavía no han planeado nada con Christian Nodal y que por el momento solo se encuentran comprometidos.

“La verdad es que todavía no tenemos ningún plan de nada, todavía no se ha hablado, todavía estamos apenas viendo. Es otra etapa, estamos sí con el compromiso, pero todavía no hemos hablado de cuándo va a ser la boda”

Belinda