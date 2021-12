Conoce a los bebés de famosos que nacieron en 2021. Este año fueron varias las celebridades que sorprendieron al anunciar que se habían convertido en papás.

A lo largo de este año varios famosos les dieron la bienvenida a sus bebés, compartiendo con sus seguidores una nueva etapa de su vida.

Este 202 la cigüeña visitó los hogares de algunos famosos como J Balvin y Valentina Ferrer, Camila Fernández y Francisco Barba, Natti Natasha y Raphy Pina, entre otros.

Yuya comparte fotografía de su hijo Mar. (@yuyacst)

Conoce a los bebés que llegaron al mundo en este 2021

Durante este año varios famosos anunciaron con gran emoción que se habían convertido en padres. A través de sus redes sociales han compartido esta nueva etapa de su vida.

Te presentamos a los bebés que llegaron al mundo este 2021:

J Balvin y Valentina Ferrer

Se trata del primer hijo de la pareja que nació el pasado 27 de junio en Nueva York. El cantante fue el encargado de compartir la noticia a través de Twitter: “Querido Rio”.

J Balvin y Valentina Ferrer se han mostrado muy felices con su nueva faceta como padres, sin embargo usuarios los han criticado por no presentar a su bebé.

Ambos famosos han coincidido que no lo mostrarán hasta que su hijo quiera, pues no quieren que sea conocido si él no lo desea.

Valentina Ferrer y J Balvin, Rio (Agencia México)

Yuya y Siddhartha

El pequeño Mar llegó al mundo el 29 de septiembre. La pareja se ha mostrado muy feliz con esta nueva etapa en su vida.

Yuya y Mar (@yuyacst/Instagram)

Natti Natasha y Raphy Pina

El 22 de mayo, la cantante y su prometido dieron la bienvenida a su primera hija, Vida Isabelle. La bebé nació en el South Miami Hospital.

A través de su cuenta de Instagram Natti Natasha presentó a su hija y destacó que es el “sueño más grande que puede recibir una mujer”.

Pina ya es padre de tres hijos, uno que tuvo con Ivelisse Monge y dos más con Aristizábal.

Raphy Pina y Natti Natasha (@raphypina / Instagram)

Ashley Tisdale y Cristopher French

La famosa compartió en su perfil de Instagram una fotografía anunciando el nacimiento de su bebé. La actriz se convirtió en madre el pasado 23 de marzo.

“Jupiter Iris French llegó al mundo 3.23.21″, escribió para titular la imagen en la que aparece agarrando de la mano a su primogénita.

Ashley Tisdale (@ashleytisdale / Instagram )

Ellie Goulding y Caspar Jopling

El 2 de mayo, la cantante y el empresario dieron la bienvenida a su primer hijo. A través de Instagram Jopling pidió privacidad para poder disfrutar esta nueva etapa de sus vidas.

Ellie Goulding reveló que disfrutó mucho su etapa de embarazo ya que pudo apreciar curvas que nunca había tenido.

Ellie Goulding (@elliegoulding / Instagram )

Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja

Los youtubers se convirtieron en padres por segunda vez el pasado 16 de febrero. La pareja le dio la bienvenida a su pequeño, Juan De Dios Pantoja Loaiza.

Nace hijo de Kimberly Loaiza (@juandediospantoja)

Meghan Trainor y Daryl Sabara

Los famosos se convirtieron en padres el pasado 8 de febrero, sin embargo fue hasta el 4 de ese mes que anunciaron el nacimiento de su bebé.

Meghan Trainor (@meghan_trainor / Instagram )

Emma Stone y Dave McCary

La actriz y el comediante se convirtieron en papás el pasado 13 de marzo, la pareja ha decidido cuidar la identidad e imagen de su primera hija.

Emma Stone (@emmastone_official_)

Joy Huerta y Diana Atri

A más de un año de haber debutado en la maternidad, Joy Huerta compartió que ella y su esposa dieron la bienvenida a su segundo bebé. Fue el pasado 10 de marzo que nació su hijo Nour.

Joy Huerta y Diana Atri (@joynadamas / Instagram )

Camila Fernández y Francisco Barba

La pequeña Cayetana llegó al mundo el pasado 14 de marzo en Guadalajara, Jalisco. Con enorme ilusión, la feliz pareja ha recibido a su primera hija, quien ha convertido en abuelo por primera vez a Alejandro Fernández.

Camila Fernández junto a su familia (@camifdzoficial / Instagram)

Cardi B y el rapero Offset

La rapera recibió a su segundo hijo junto al rapero Offset el pasado 4 de septiembre. La pareja de raperos no ocultó su felicidad por añadir un nuevo miembro a la familia y compartió este momento tan especial con todos sus seguidores.

Cardi B y el rapero Offset (@iamcardib / Instagram )

Edén Muñoz y Paloma Llanes

El vocalista de Calibre 50 y su esposa tuvieron a su segundo hijo el 1 de octubre. Sin embargo pasaron momentos muy complicados ya que tras su nacimiento tuvo que ser operado.

Edén Muñoz con su hijo (@edenmunoz / Instagram)

Frankie Muniz y Paige Price

El actor que saltara a la fama con su rol estelar en The Malcolm in the Middle y su mujer, dieron la bienvenida a su primer hijo el pasado 24 de marzo.

Frankie Muniz y su primer hijo (@frankiemuniz4)

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares

La ex Miss Universo 2010, dio a luz a su primer bebé el 8 de diciembre. Su esposo Juan Carlos Valladares se mostró muy feliz con la llegada de su hija, que se llama Ximena como su mamá.

Ximena Navarrete y su bebé (@ximenanr / Instagram)

Emir Pabón y Stefanía de Aranda

El bebé nació el sábado 31 de julio en la Ciudad de México. El momento fue muy especial para la pareja ya que un mes antes habían sufrido un aparatoso accidente automovilístico.

Emir Pabón (@emirpabon / Instagram )

Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard

Sylvester Apollo Bear nació el ocho de marzo del presente año, pero Emily Ratajkowski compartió la noticia con el mundo tres días después.

Emily Ratajkowski (@emrata / Instagram )

María Fernanda Quiróz, mejor conocida como Ferka y Christian Estrada

El 21 de agosto la actriz y el modelo anunciaron la llegada de su nuevo bebé, Leonel. A través de las redes sociales los famosos se mostraron muy emocionados.