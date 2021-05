El pasado sábado 22 de mayo, Natti Natasha y Raphy Pina se convirtieron en papás por primera vez.

Tal como lo hizo con cada etapa del embarazo, Natti Natasha quiso compartir el rostro de su bebé, Vida Isabelle , a todos sus fans.

Con una tierna fotografía, la feliz mamá primeriza le dio la bienvenida a su hija recién nacida.

Natti Natasha siempre fue muy abierta sobre cada detalle de su embarazo; desde los ultrasonidos, la revelación de género, el nombre y la fecha estimada de nacimiento.

Por ello, los fans de la cantante estaban impacientes por conocer el rostro de la bebé .

Vía Instagram, Natti Natasha compartió la primera fotografía de su hija recién nacida, Vida Isabelle Pina Gutiérrez .

“Les Presento el sueño más grande que puede recibir una mujer”, escribió la famosa en la publicación.

Además, reveló algunos detalles muy íntimos sobre el nacimiento de la bebé, quien pesó alrededor de 3 kilos y midió 50 centímetros.

“Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20” y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tíos que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño.”

