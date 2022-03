Bárbara Mori se va contra Will Smith por defender a su esposa ejerciendo violencia

Bárbara Mori dijo que las acciones de Will Smith no estuvieron bien hechas, pues pese a que sí debió defender “a su mujer”, no tuvo que haber ejercido violencia.

La actriz mexicana no dudó en cuestionar sobre sus cercanos ¿qué es lo que Will Smith tuvo que haber hecho?, luego de la fuerte violencia que se vivió en los Oscar 2022.

Bárbara Mori dio una alternativa a la que Will Smith pudo haber recurrido en vez de golpear a Chris Rock, en un evento que millones en el mundo ven.

Bárbara Mori dice que la violencia de Will Smith no fue correcta

Bárbara Mori dio entrevista a los medios de comunicación y en imágenes de ‘Sale el Sol’ se dio a conocer su pensar sobre Will Smith en los Oscar 2022.

Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022 (Robyn Beck / AFP / AFP)

Aunque Bárbara Mori dijo que Will Smith sí debió defender a Jada Pinkett Smith, no lo debió hacer ejerciendo violencia sobre Chris Rock.

Con una frase contundente apuntó “es hermoso defender a tu mujer, pero no puedes defender a tu mujer violentando a un ser humano”.

Bárbara Mori sostuvo “la violencia no cabe en ningún lado”, luego de que la reacción de Will Smith se volvió en algo grande.

Bárbara Mori cree que esto es lo que Will Smith pudo haber hecho

Bárbara Mori descalificó la violencia que Will Smith ejerció sobre Chris Rock, pese a que este lo hizo para defender a Jada Pinkett Smith, luego de que la comparó con ‘GI Jane’.

Pensando y analizando el show que se propició en los Oscar 2022, Bárbara Mori dio una alternativa a Will Smith sobre lo que pudo haber hecho.

Bárbara Mori (Bárbara Mori/Instagram)

Cree que bien pudo haber parado en el escenario, tomar el micrófono y decir “esto que estás haciendo no está bien, le estás faltando el respeto a mi mujer”.

Asimismo, creyó que pudo haber dicho “por eso estamos como estamos”.

Bárbara Mori dijo “no puedes pegarle a nadie”, y aludiendo a que Will Smith debe tener un mayor control de sus emociones, sino pueden suceder cosas graves por sus reacciones.