Bárbara Mori no quiere volver a ser madre pues enfrentó muchos problemas al encargarse de su hijo Sergio Mayer Mori cuando era adolescente.

En entrevista para el programa Hoy, Bárbara Mori confesó que se vio identificada en el personaje que interpretó en la película ‘Tú eres mi problema’.

Bárbara Mori reveló que tras la grabación de la película entendió muchas de las cosas que vivió como madre soltera con un hijo adolescente.

Bárbara Mori se encuentra en plena promoción de la película ‘Tú eres mi problema’. Cinta que narra los problemas que enfrenta una madre soltera con un hijo adolescente.

En entrevista con el programa Hoy, Bárbara Mori reconoció que se trató de un proyecto muy importante para ella, ya que se vio reflejada en varias de las escenas que le tocó grabar.

Bárbara Mori manifestó que todas las situaciones que vivió como madre primeriza la hicieron reflexionar sobre su le gustaría volver a tener otro hijo.

De manera contundente Bárbara Mori puntualizó que se encuentra consciente de que cada mamá comete sus errores y va aprendiendo de ellos, pero ya no quiere tener otro hijo.

“Una mujer consciente de todos los errores que cometí con mi hijo, y que si hoy fuera mamá, ¿cómo haría las cosas distintas?, que no tengo pensado ser mamá para nada, en lo absoluto, no me interesa”

Bárbara Mori