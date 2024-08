¿Bárbara Islas quiere reencontrarse con Gala Montes cuando salga de La Casa de los Famosos 2024? Esto dijo sobre su amistad luego del destape de su presunto “romance”.

Antes de ingresar a La Casa de los Famosos 2024 México, Gala Montes -de 24 años de edad- vivió momentos muy complicados luego de que se de destapará su distanciamiento con su mamá.

Pero eso no fue todo y es que durante una entrevista Gala Montes destapó que tenía una relación amorosa con Bárbara Islas, de 34 años de edad.

Algo que negó Bárbara Islas, por lo que Gala Montes recibió varias críticas por sacar a alguien del clóset cuando ella no quería hacerlo.

Gala Montes se defendió asegurando que Bárbara Islas le había dado permiso de dar a conocer su relación, pero en ese momento se arrepintió.

En una de sus últimos lives antes de entrar a La Casa de los Famosos 2024, Gala Montes insinuó que ya no quería saber nada de Bárbara Islas, pero tal parece que podrían retomar su amistad.

Tras confirmarse que sería parte de La Casa de los Famosos 2024, Gala Montes sorprendió al revelar que tenía un romance con Bárbara Islas.

Bárbara Islas negó está situación, por lo que usuarios arremetieron en contra de Gala Montes por exponer las preferencias sexuales de su amiga sin su consentimiento.

Gala Montes se mantuvo en lo que dijo y aseguró que Bárbara Islas había estado de acuerdo, pero en ese momento se había arrepentido.

Con su entrada a La Casa de los Famosos 2024, la situación entre Gala Montes y Bárbara Islas quedó en suspenso y muchos aseguraron que ya había terminado su amistad.

Sin embargo, Bárbara Islas confesó que ha pensado en cómo será su encuentro con Gala Montes tras su salida de La Casa de los Famosos 2024.

En entrevista para el programa Hoy, Bárbara Islas reveló que para ella fue muy difícil lo qué pasó, ya que no se encontraba acostumbrada a la polémica.

“En este medio yo no estaba acostumbrada a las polémicas, pero bienvenidas sean. Me di cuenta que tengo que estar muy en mi centro para que estas cosas no me desestabilicen”

Bárbara Islas