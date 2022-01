¿Bárbara de Regil y Gustavo Adolfo Infante retomaron su amistad? Esto es lo que sabemos sobre la relación entre ambos.

Hace unas horas sorprendió que Bárbara de Regil apareciera en el adelanto de ‘El minuto que cambió mi destino’ conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Y es que anteriormente, el periodista y la actriz fitness habían causado polémica, luego de que este declaró que Bárbara de Regil había llegado drogada a una sesión de fotos.

Además de que ella contestó burlándose de lo que dijo, la actriz comenzó a tener participaciones solamente en ‘TvAzteca’ ¿Será que la amistad volvió?

Por medio de sus historias en Instagram, Bárbara de Regil compartió el adelanto la programa ‘El minuto que cambió mi destino’, mismo en donde revelará grandes secretos.

Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención de la publicidad, sino que es Gustavo Adolfo Infante quien conduce el programa.

La actriz de ‘Parientes a la Fuerza’ no hizo más que agregar un “este sábado” y después etiquetó la cuenta de Instagram del periodista.

Mientras tanto, Gustavo Adolfo Infante compartió la etiqueta y posteó la imagen oficial sobre la entrevista que se presentará el sábado a las 9:00 pm.

Esta exclusiva e interacción entre ambos, podría dejar ver que ambos limaron asperezas y podrían haber retomado su amistad ¿O solo fue por trabajo?

Fue en mayo de 2021, que Gustavo Adolfo Infante dio la razón por la que terminó su amistad y relación laboral con Bárbara de Regil.

Durante ‘Sale el Sol’, el conductor compartió que ya no le hablaba a la influencer fitness, y cuando sus compañeros le cuestiones el por qué, él lo confesó:

Gustavo Adolfo Infante remató sus argumentos diciendo “Cada chango a su mecate”.

Ante ello, Bárbara de Regil contestó, de forma sarcástica, a lo dicho por el periodista.

“Sí, si yo me levanto a las cinco de la mañana, me drogo, después hago ejercicio, entreno duro, después como sano, porque me gusta ese equilibrio, después me voy a trabajar doce horas y cuando regreso a mi casa, es más en familia nos drogamos todos, los amo, obvio no”.

Bárbara de Regil, actriz.