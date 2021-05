El pasado 24 de mayo, Gustavo Adolfo Infante reveló que no le hablaba a Bárbara de Regil ya que en una ocasión llegó drogada a sesión fotográfica.

A través de sus Instagram Stories, Bárbara de Regil le contestó al periodista Gustavo Adolfo Infante señalando que son inventos de él pues ella mantiene una vida saludable.

Durante el programa ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante reveló que no mantenía una relación con Bárbara de Regil ya que llegó drogada a una sesión fotográfica.

El periodista destacó que el problema ocurrió cuando él estaba a cargo de la revista ‘Teve’ del periódico Excélsior.

Gustavo Adolfo Infante destacó que debido al estado inconveniente en el que se encontraba Bárbara de Regil se tuvo que cancelar la sesión fotográfica.

“La sesión de fotos se canceló y yo me enojé mucho con ella y desde entonces no nos hablamos. Ahora que la señora es Lady Cabezazos, la critiqué un poco, pero a mí no me habla, mejor así. Cada chango a su mecate”

Gustavo Adolfo Infante