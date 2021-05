Gustavo Adolfo Infante arremete contra Bárbara de Regil por cabezazo a su mamá

Conductores de Sale el Sol, criticaron a Bárbara de Regil por darle un cabezazo a su mamá y compartirlo en redes sociales.

Bárbara de Regil se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de compartir un video en el que aparece dándole un cabezazo a su mamá.

Por esta acción la actriz recibió un sinfín de críticas incluidas las de Gustavo Adolfo Infante y sus compañeros de ‘Sale el Sol’.

Gustavo Adolfo Infante: “Disfruta agrediendo a su mamá, súper chistosa”

A través de sus Instagram Stories Bárbara de Regil compartió un video en el que muestra cómo le da un cabezazo a su mamá, supuestamente de broma.

Sin embargo esta acción fue sumamente criticada pues aseguraron que no había medido su fuerza. Tras los ataques en su contra la actriz borró el video.

Durante el programa ‘Sale el Sol’ se retomó el video y los conductores arremetieron contra Bárbara de Regil por haber compartido las imágenes.

Gustavo Adolfo Infante cuestionó que la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ le haya parecido gracioso darle un cabezazo a su mamá.

“La que disfruta agrediendo a su mamá es Bárbara de Regil, porque es súper chistosa he, qué cosa tan agradable, le dio un cabezazo a su mamá" Gustavo Adolfo Infante

Ana María Alvarado destacó que aunque sea juego no se puede llevar así con su mamá. Por su arte Joanna Vega-Biestro criticó que esa sea una relación madre e hija.

“Para empezar ¿por qué te llevas así con tu mamá?, asea que tu mamá te dé un cabezazo y tu le des otro, que además suena durísimo yo vi el video y dije 'vayan a terapia por fa'" Joanna Vega-Biestro

Joanna Vega-Biestro puntualizó que para ella Bárbara de Regil lo realizó con saña. Gustavo Adolfo intervino para destacar que no lo debió haber subido.

“A mi me parece una gandallez de esta chava y aparte subirlo” Gustavo Adolfo Infante

La conductora puntualizó que alguien que promueve el amor propio no puede subir esta clase de videos con su mamá.

Ana María Alvarado recordó que Bárbara de Regil ha tenido varios tropiezos en redes sociales, por lo que le recomendó alejarse un poco.

“Ya son varios incidentes, deberías de revisar, de corazón te lo digo, no es envidia, no es envidia... hay que leer para que no te vayas por la libre" Ana María Alvarado

Joanna Vega-Biestro finalizó destacando que la actriz es influencia debe de tener cuidado con lo que comparte.