Gustavo Adolfo Infante revela que Bárbara de Regil llegó drogada a una sesión de fotos

Bárbara de Regil continúa en medio de la polémica, luego de que a principios de mayo compartió un video en el que le da un cabezazo a su mamá.

Uno de los programas que más criticaron a la actriz fue ‘Sale el Sol’, pues los conductores consideraron que no era la manera de tratar a la señora Gabriela Alfaro.

Durante la emisión del matutino Gustavo Adolfo Infante reveló que no le habla a Bárbara de Regil ya que ella llegó drogada a una sesión de fotos.

En el programa ‘Sale el Sol’ se presentó una nota sobre Bárbara de Regil. En el video la famosa le responde a todos los que la criticaron por el cabezazo que le dio a su mamá.

Tras sus declaraciones, Johana Vega-Biestro reveló que la actriz le había mandado un mensaje para reclamarle por las declaraciones que realizó en su contra.

“A mí sí me escribió, a Anita también, diciendo ‘qué lamentable debe ser estar criticando a la gente todo el tiempo’. No, la verdad es que no. Amo mi trabajo, me encanta lo que hago, hablamos bien de muchas personas, hablamos bien del trabajo de otras. En tu caso perdón que no comparta cómo te llevas con tu mamá, ni yo ni mucha gente”

Johana Vega-Biestro