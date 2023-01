Bárbara de Regil sigue a Rebecca Jones y también se despide de Sofía Chávez Pérez; Cabo terminó grabaciones y los actores ya se encuentran diciendo adiós a sus personajes.

Aunque no pudo finalizar las grabaciones de Cabo, Rebecca Jones de 65 años de edad se despidió de su personaje Lucía Noriega. A través de un mensaje la famosa señaló que fue un papel importante ya que le permitió crecer como actriz.

Sin embargo, Rebecca Jones no fue la única del elenco de Cabo que se despidió de su personaje, ya que Bárbara de Regil de 35 años de edad hizo lo mismo y le dijo adiós a Sofía Chávez Pérez.

Con gran expectativa el pasado 24 de octubre se estrenó la telenovela Cabo. Tras varios años en TV Azteca, Bárbara de Regil se incorporó a Televisa con este protagónico.

Bárbara de Regil además se reencontró con Matías Novoa, con quien en su momento mantuvo un romance. Las grabaciones de Cabo no fueron fáciles y es que la producción tuvo que despedirse de Rebecca Jones quien le dio vida a Lucía Noriega.

Tras enfrentarse a un serio problema en su salud, Rebecca Jones dejó las grabaciones de Cabo, pero en este 2023 la actriz se mostró muy agradecida con lo que le dejó Lucía Noriega.

Pero Rebecca Jones no fue la única que se despidió de su personaje, ya que Bárbara de Regil también le dijo adiós a Sofía Chávez Pérez.

Tras más de seis meses de grabaciones, Bárbara de Regil compartió que le habían informado que era su último día en el set, aunque aún todavía falta para que la novela salga del aire.

En entrevista con el programa Hoy, Bárbara de Regil confesó que tenía un sentimiento agridulce ya que aunque ya podía estar con su familia se sentía triste de terminar el proyecto.

Bárbara de Regil confesó que no quería despedirse de su personaje, aunque hay momentos en los que quería estar con su familia siempre es difícil terminar proyectos.

“Y yo así de haber espérate, no me suelten. Lo chistoso es que de repente estamos trabajando y queremos acabar e irnos a nuestra casa y cuando nos dicen que ya acabamos ya no nos queremos ir”

Bárbara de Regil puntualizó que es importante disfrutar cada momento para que cuando se termine algo no tengas remordimientos.

Tras finalizar las grabaciones de Cabo, Bárbara de Regil destacó que su personaje Sofía Chávez Pérez ha tenido un gran recibimiento por parte de sus seguidores.

En ese sentido Bárbara de Regil destacó que incluso en la calle la llaman Sofía, algo que no le molesta ya que es un personaje que no tiene maldad.

“Si me da mucha risa porque me dicen Sofía de repente en la calle. Eso me gusta mucho porque Sofí es una mujer que lleva mucha luz, amor en el corazón, que bonito que la gente vea ese tipo de personajes que son de alma pura, limpia y que no traen maldad en el corazón”

Bárbara de Regil