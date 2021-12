Bárbara de Regil se arrepiente de mentir a sus seguidores; sí hará ejercicio el fin de año reconoció horas después de asegurar se olvidaría de eso y la dieta.

La actriz compartió que los últimos 12 días del año se olvidaría de hacer ejercicio y de su dieta, pues dijo se quería enfocar en disfrutar y consentirse lo que resta del 2021.

Pero tan solo pasaron unas horas cuando Bárbara de Regil desmintió sus acciones y reconoció que sí haría ejercicio, aunque no se sentiría mal si no logra hacerlo por unos días.

Bárbara de Regil, influencer.

Bárbara de Regil destapa una mentira que dijo a sus seguidores

Bárbara de Regil se mostró muy entusiasmada y decidida cuando aseguró que en el fin de año no tendría dieta y tampoco haría ejercicio.

Incluso compartió que iría al cine con su esposo Fernando Schoenwald y su hija Mar de Regil, mismo espacio en donde comería palomitas, nachos y crepas.

Pasaron algunas horas cuando la influencer fitness respondió preguntas sobre su propuesta de dejar el ejercicio y la dieta para relajarse el fin de año, y reconoció su mentira.

Señaló que no dejaría de hacer ejercicio al cien por ciento, pero que sí se relajaría en el aspecto en que si no lograba hacerlo por tres o cuatro días no se culparía por ello.

“Yo si haré ejercicio, PERO si no hago 2 o 3 días o 4 me vale!”. Bárbara de Regil, actriz.

“No les voy a mentir… por ahora me concentraré en mi mente, en comer deli, en disfrutar las fiestas, que tengo en tener vacaciones… Y si haré ejercicio, pero ahora si, si no hago en estos días Me libero y descanso…”. Bárbara de Regil, actriz.

Bárbara de Regil no había querido reconocer que sí haría ejercicio

Bárbara de Regil se mostró muy sincera al compartir que olvidaría la dieta y dejaría pasar el ejercicio por lo que resta del año. Esto con el objetivo de relajarse.

Incluso, en un principio la actriz de ‘Rosario Tijeras’ respondió algunos cuestionamientos de sus seguidores, sin mencionar que todo tenía un trasfondo.

En un comienzo, la influencer comenzó a añadir que sí dejaría su dieta pero que también comería balanceado, es decir, no iría de un extremo a otro.

Asumiendo “Yo me relajo este fin de año a mi manera… no me dejo eso si, pero disfruto relajo y DISFRUTO”. Bárbara de Regil, actriz.

Bárbara de Regil se desmiente sola; sí hará ejercicio el fin de año.

Asimismo, Bárbara de Regil dijo que desde el primer día del 2022 comenzaría “con todo” tanto en dieta balanceada y ejercicio.