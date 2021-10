Bárbara de Regil posa junto a Kunno en fiesta de disfraces, en donde demostraron la gran amistad que sostienen.

Esta sería la primera ocasión en que se sabe que Bárbara de Regil tiene una amistad con Kunno, ambos famosos y polémicas personas.

En días anteriores, Bárbara de Regil habría pedido a sus seguidores le ayudarán a elegir su disfraz, en donde aseguró no tener problema en disfrazarse de Tarzán.

Sin embargo, Bárbara de Regil optó, con ayuda de sus seguidores, por vestirse de ‘La mujer maravilla’, para una fiesta de disfraces en donde fue anfitriona.

La influencer fitness compartió en historias de Instagram, cómo fue que se disfrazó su familia, además de la multitud de famosos que asistieron.

Entre los famosos e influencers, se encontraba Kunno, quien se ha dado a conocer por ser el polémico tiktoker que ahora tiene ser llamado como famoso, más no tiktoker.

Vestida de ‘La mujer maravilla’ y Kunno de un personaje de ‘American Horror Storie’.

“Te aaaaaaamo”, fue lo que le dijo el influencer a Bárbara de Regil, en un post en donde agregó varias fotos con sus invitados.

Bárbara de Regil hizo una fiesta de disfraces, en donde Kunno fue uno de sus invitados, por lo que se dio a conocer su amistad ante sus seguidores.

La actriz mexicana solo habría posteado una fotografía con el influencer, sin embargo, este le dedicó un post especial a su amiga.

En el post que compartió en su cuenta de Instagram, Kunno expresó lo afortunado que es por haber encontrado una amistad como la que tiene con Bárbara de Regil.

“Siempre soñé con tener a una persona que me amara, me apoyara, me regañara y también me diera su hombre si tuviera que llorar… te encontré y siempre te agradeceré tus palabras y tu amistad, te amo tanto, aprendí de ti a diario y estoy seguro que siempre te tendré en mi vida, gracias”.

Kunno, influencer.