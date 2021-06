YosStop arremete contra Bárbara de Regil: “Se hace la víctima”

Bárbara de Regil se encuentra en medio de la polémica luego de que el nutriólogo Aries Terrón la acusó de amenazarlo y hostigarlo y por promocionar al Partido Verde en veda electoral.

A través de un video Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, habló sobre Bárbara de Regil y aseguró que solo busca hacerse la víctima luego de las acusaciones en su contra.

YosStop sobre Bárbara de Regil: “Les miente en la cara descaradamente a todos”

YosStop compartió un video de TikTok donde habló sobre Bárbara de Regil y cuestionó su postura tras las críticas que ha recibido por su proteína ‘ Loving It ’ y por haber promocionado de manera indebida al Partido Verde.

En particular se refirió al último video que compartió Bárbara de Regil en donde le responde al nutriólogo Aries Terrón y desmiente que lo haya amenazado.

“Opino muchas cosas, pero si quiero comentar un par de cosas de su último video de Instagram. Hay que comenzar con la vieja confiable, sonándosela nariz porque no he parado de llorar y nos presume muy orgullosa su libro de inteligencia emocional” YosStop

YosStop puntualizó que algo que pasa con Bárbara de Regil es que siempre intenta forzar al positivismo.

“Hay algo que se llama positivismo tóxico y mucha gente dice que eso es lo que tiene Bárbara de Regil, pero no, eso no es lo que tiene. Lo que pasa es que ella quiere dar una imagen de muy buena vibra, de muy inteligente emocional cuando no lo es y se forza tanto que parece un positivismo tóxico, pero no lo es” YosStop

De acuerdo con YosStop, Bárbara de Regil solo busca hacerse la víctima al igual que pasa con sus personajes en la televisión, ya que de esta manera intenta manipular a sus seguidores.

Sobre la declaración que realizó sobre qué no sabía que era ilegal promocionar al Partido Verde y que lo hizo porque así lo cree, YosStop aseguró que se encuentra mintiendo.

“Me hago la víctima porque así son en las telenovelas que he salido y por último y más importante, sigue mintiendo que no se vendió al Partido Verde. Llega a ese nivel de descaro de decir, no sí fue mi opinión sincera y honestamente. Yo me cuestionó: ¿quién chingados le cree? Es una mentirosa y está cabrón, les miente en la cara descaradamente a todos” YosStop

Bárbara de Regil le responde a YosStop

YosStop también compartió que Bárbara de Regil le envió un mensaje tras la publicación de su video.

“Me encantaría hacer un video como el tuyo opinando de ti y tu contenido. Pero... no te conozco y no tengo tanto tiempo” Bárbara de Regil

Tras leer el mensaje, YosStop destacó el tiempo de Bárbara de Regil para contestarle a todos los que hablan de ella y cuestionó su inteligencia emocional.

Por último, YosStop destacó que no le iba a contestar ya que no se engancha en ese tipo de cuestiones.