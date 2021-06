Bárbara de Regil: Maquillista la acusa de haberlo tratado “como la basura”

Bárbara de Regil no deja de estar enmedio de la polémica. Hace unos días se mostró llorando y diciendo que estaba muy afectada por los incesantes ataques en su contra.

Ante ello, hay alguien que dice no creerle y asegura que Bárbara de Regil es capaz no sólo de humillar, sino de amedrentar a todo el que se interponga en su camino.

Se trata del maquillista Xavier Kuri, quien afirma haber trabajado con más de tres años con Bárbara de Regil, tiempo que, dice, le sirvió para conocer sus alcances.

Días atrás, el nutriólogo Aries Terrón acusó a Bárbara de Regil de amenazarlo y hostigarlo por difundir que su proteína ‘Loving It’ no tenía los ingredientes señalados.

En un video, Bárbara de Regil negó las acusaciones y reclamó al nutriólogo por haberla llamado “pendeja”.

Asimismo, la actriz presumió que los señalamientos contra su proteína eran violencia de género.

En TikTok, el maquillista Xavier Kuri expresó su apoyo a Aries Terrón y dijo que le consta que Bárbara de Regil es capaz de hacer lo que él afirma.

“Esa mujer sí es capaz de hacer eso y muchas cosas más, porque yo la conozco, trabajé para ella más de tres años, fui su maquillista exclusivo. ¿Cómo me pagó? Como la basura. Así como a ti, también me humillaron, me amedrentaron”

Xavier Kuri, exmaquillista de Bárbara de Regil