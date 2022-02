Bárbara de Regil agota su proteína pese a escándalos de ser producto engañoso

Bárbara de Regil logró agotar su proteína tras dar un descuento de 20 por ciento en su compra por Mercado Libre; la actriz dijo estar muy emocionada por el suceso.

Con un sold out, Bárbara de Regil acabó con la venta de su proteína, esto pese a que en junio de 2021, su producto se vio entrometido en polémica por ser un engañoso.

Fue por un nutricionista, Aries Terrón, quien habría señalado “no tiene lo que dice la etiqueta”, luego de hacerle un análisis al producto.

Por su parte, la fisioculturista Vanessa Guzmán, resguardó la proteína de Bárbara de Regil, subrayando que si estaba a la venta es porque ya había sido evaluado por las autoridades.

La peor crisis de imagen de la actriz de ‘Rosario Tijeras’ llegó en junio 2021, en donde Bárbara de Regil salió destrozada ante la polémica de su proteína y acusaciones en su contra.

La polémica desatada por el youtuber y nutricionista Aries Terrón, impactó fuertemente a Bárbara de Regil y su proteína ‘Loving It’, pues incluso lograron tirar su cuenta de Instagram.

A siete meses del evento en el que Bárbara de Regil ha dicho “se notó que quería fama”, la influencer fitness logró agotar su proteína tras aplicar un descuento en Mercado Libre.

Y aunque ya logró recuperar su cuenta en Instagram, esta todavía no tiene ninguna publicación en el feed, sin embargo, cuenta con 329 mil seguidores.

Bárbara de Regil dijo estar emocionada “por saber que la gente la disfruta como yo y les hace bien”.

Asimismo, adelantó que el próximo lunes 28 de febrero, presentaría una sorpresa sobre ‘Loving It’, misma que posiblemente esté ligada con un nuevo sabor.

Bárbara de Regil no solo se ha dado a conocer por su actuación en ‘Rosario Tijeras’, sino también por ser una influencer en el mundo fitness, agregando a esto su proteína.

Ante ello, compartió que el motivo por el que decidió crear su propio producto fue porque no encontró en el mercado lo que buscaba.

“Probé muchas, me pasaba que me inflamaba, me daban gases, me sentía muy llena”.

Bárbara de Regil, actriz.