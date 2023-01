Rotten Tomatoes da calificación perfecta a Cassandro, la película donde veremos el polémico beso entre Bad Bunny y Gael García.

Tras estrenarse la película sobre el exótico luchador mexicano Cassandro en el Festival de Sundance, la crítica la ha amado.

Luego de que el portal Rotten Tomatoes diera una calificación perfecta a Cassandro, película donde se besan Bad Bunny de 28 años de edad y Gael García de 44 años de edad con el 100% de aprobación.

Dicha cinta biográfica contará la historia de Saúl Armendáriz, luchador mexicano conocido como Cassandro, papel que interpretará el actor mexicano Gael García.

La película narra las dificultades que enfrentó Cassandro en el ámbito de la lucha libre por su orientación sexual, deporte que singularmente se caracterizó por el machismo y la rudeza de los hombres.

Cassandro tendrá su estreno este 2023, sin embargo aún se desconoce cuándo es que llegará a la plataforma de Amazon Prime.

Cassandro, película donde se besan Bad Bunny y Gael García obtiene calificación perfecta (Especial)

Cassandro debuta con calificación perfecta, Gael García se lleva los aplausos

Luego de que la interpretación del actor mexicano Gael García como Cassandro está siendo alabada por la crítica especializada.

A lo que entre reseñas se puede leer “Enérgica es la actuación de Gael García Bernal... Realmente encarna a este personaje, dando a Saúl seriedad y entusiasmo a Cassandro... La película transmite un fuerte mensaje de aceptación y alegría en la expresión individual”, escribió Raquel Stecher de Quelle Movies.

Por su parte, Dan Callahan de The Wrap expresó “un triunfo para Bernal y para Williams y todos sus colaboradores, una película que se adentra en un territorio muy fresco y llena todos sus fotogramas de amor por todas las personas que la componen”.

Gael García / Cassandro (Especial)

“Gael García Bernal vuela alto en esta biopic de luchadores”, apuntó Ben Pearson de Slash Film, mientras que Allyson Johnson de In Between Drafts aseguró “el magnetismo de Bernal no tiene límites”.

Asimismo, David Rooney de Hollywood Reporter opinó que película donde se besan Bad Bunny y Gael García es “una película biográfica entretenida, que funciona como una hermosa representación del amor de madre e hijo y una exploración emocionante de la identidad queer intrépida en un entorno machista”.

Finalmente Peter Debruge de Variety dijo que “los luchadores son artistas, ante todo, y Cassandro celebra eso mientras se toma en serio los logros de Armendáriz”.