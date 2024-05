¿Murió y fue suplantada? La cantante Avril Lavigne responde a la teoría de conspiración sobre su supuesta doble, Melissa Vandella.

La cantante canadiense del punk pop Avril Lavigne, de 39 años de edad ha hablado por primera vez de una de las teorías de conspiración que dio mucho de qué hablar sobre su persona durante su juventud.

Respuesta con la que Avril Lavigne pone punto final sobre si murió y fue suplantada, tal y como lo dice su famosa teoría de conspiración.

A través de la reciente entrevista en el podcast ‘Call Her Daddy’, de Alexandra Cooper, de 29 años de edad, la cantante, Avril Lavigne rompió el silencio sobre la popular teoría conspirativa que ha girado sobre su vida.

Misma teoría conspirativa que dice que Avril Lavigne habría fallecido a inicios de la década de los 2000s, en plena época de éxito.

Lo que hizo que la disquera de Avril Lavigne tomará la decisión de reemplazarla con una mujer idéntica a la cantante de nombre Melissa Vandella.

Con ello, ante la pregunta de Alexandra Cooper, la cantante Avril Lavigne respondió saber perfectamente de la teoría de conspiración sobre ella, misma que calificó como “tonta” entre risas.

“Existe una teoría conspirativa de que yo no soy yo. Cool. Pero obviamente soy yo. Es tan tonto. ¿Cuándo comenzó? Creo que con mi segundo álbum”.

Tanto que hasta entre broma, la conductora le preguntó a Avril Lavigne si era de verdad que no se llama Melissa, a lo que la cantante canadiense dijo que por supuesto que no, aunque aclaró, que tal vez la tal Melissa respondería lo mismo.

Además, de que se hicieron comentarios sobre como es que Avril Lavigne a su edad sigue viéndose tan joven, lo que ayudo a que esta teoría de conspiración también prevaleciera por más de 20 años.

View this post on Instagram

Tras aclarar que no murió y fue suplantada como dice su teoría de conspiración, la intérprete de Complicated, Avril Lavigne expresó que estos rumores que se esparcieron sobre ella no fueron tan malos.

Tanto que Avril Lavigne aseguró que le tocó una teoría de conspiración de las buenas a comparación de otras que han aparecido sobre artistas y en las redes sociales.

“Siendo honesta, no es tan horrible. Podría ser peor. Siento que tengo una teoría conspirativa de las buenas. No creo que sea algo negativo o espeluznante... Creo que lo han hecho con otros artistas. No soy la única. Creo que otras personas tienen eso. Quiero decir, siento que podrías creerlo”.

Avril Lavigne