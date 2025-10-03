Ricardo Peralta -de 36 años de edad- acudió al estudio de la fallecida Silvia Galván y para un cambio de look.

El pasado 16 de abril murió la estilista Silvia Galván, conocida por trabajar con varios artistas.

Ricardo Peralta acudió al estudio de Silvia Galván para una transformación

El jueves 2 de octubre, Ricardo Peralta presumió que acudió al estudio de Silvia Galván para un cambio de look.

Ricardo Peralta compartió dos historias en Instagram; en una, se ve al comediante en una secadora mientras le realizaban un retoque de color.

“Quedé más güera amigas, quedé pelito largo, muy mona muy feliz y pues ya”, contó Ricardo Peralta tras salir del estudio de Silvia Galván.

En las imágenes se ve que Ricardo Peralta se hizo un cambio de color en el cabello, con reflejos rubios.

Ricardo Peralta quedó satisfecho con el resultado de su cambio de look y recomendó el estudio de belleza de Silvia Galván.

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Ricardo Peralta continuó con su carrera y usó las burlas, así como hate, a su favor.

El legado de Silvia Glaván continúa a cinco meses de su muerte

Silvia Galván compartió en marzo de 2025 que padecía cáncer de estómago y tras someterse a una cirugía, fue desahuciada.

Lamentablemente, Silvia Galván murió en abril de 2025 y varias personalidades del medio del espectáculo lamentaron su muerte.

Han transcurrido cinco meses desde la muerte de la famosa estilista y su legado sigue en pie gracias a sus hijas.

Los estudios de belleza de Silvia Galván continúan trabajando y diversas celebridades siguen acudiendo.

Ricardo Peralta es uno de los famosos que continúan creyendo en la calidad de los estudios de Silvia Galván y le realizaron un look rubio, como el que lleva usando desde hace años.