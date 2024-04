¿A Daniela Luján le molesta que la llamen “madrastra”? Así reaccionó cuando le preguntaron por la hija de su prometido Mario Alberto Monroy.

A finales del año pasado Daniela Luján -de 36 años de edad- sorprendió a sus seguidores al anunciar que se iba a casar.

Aunque ha tenido una amplía trayectoria dentro de la industria del espectáculo, Daniela Luján ha preferido mantener su vida privada alejada de los medios.

Sin embargo, Daniela Luján se ha abierto más respecto a su vida privada en su programa de Youtube ‘Envinadas’ en donde ha revelado más detalles sobre su relación con Mario Alberto Monroy, de 42 años de edad.

Fue en ese canal que Daniela Luján confesó lo que sintió cuando le preguntaron sobre que se sentía ser la “madrastra”.

Desde hace unos años Daniela Luján mantiene una relación con el actor Mario Alberto Monroy, quien tiene una hija de una relación previa.

Daniela Luján señaló que Mario Alberto Monroy es un padre presente y así se puede ver en sus redes sociales.

Aunque Daniela Luján no ha tenido problema en hablar sobre la hija de su pareja, en el programa ‘Envinadas’ relató lo qué sintió al ser tachada como la “madrastra”.

Daniela Luján recordó que a ella la entrevistaron en República Dominicana donde le cuestionaron sobre su papel como madrastra.

En ese momento, Daniela Luján confesó que sintió muy fuerte pues no se identifica con está palabra, ya que la niña de su pareja si tiene a su madre.

“Yo identifico mucho que madrastra es cuando falta la figura materna, no me identifico con”

Daniela Luján puntualizó que ella apoya a su pareja y respeta sus decisiones.

“Dije que esa palabra se me hacía muy fuerte, pero lo que yo he aprendido es a respetar, honrar y amar a Mario con su historia”

En ese sentido, Daniela Luján destacó que es su pareja y la mamá de su hija la que tomen las decisiones sobre la pequeña.

Daniela Luján dejó en claro que ella siempre verá por el bienestar de la niña, pero no le corresponde educarla pues ella solo es un apoyo a su pareja.

“Yo soy pareja de Mario, pero tiene a sus dos figuras que ellos deciden como guiarla y educarla, no es mi rol”

Y es que Daniela Luján confesó que ella al principio no quería una pareja con hijos, pero afortunadamente le ha ido muy bien.

Daniela Luján destacó que ella no tiene los deseos de ser mamá, pero aplaude que su pareja sea un padre presente.

“Yo no sé mamá, no sé lo que es, no quiero tener esa experiencia en esta vida. Pero yo soy hija y tengo un papá que está para mí 24/7 para lo que sea y amo tener esa figura paterna, yo voy a entender perfectamente que tú seas ese papá”

Daniela Luján