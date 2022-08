Maribel Guardia trabajó con Andrés García en una película y relató cómo evitó que el actor se agarrara a balazos con un director.

Andrés García se encuentra delicado de salud desde hace varios meses, por lo que sus compañeros han manifestado su preocupación y apoyo.

Así fue el caso de Maribel Guardia, con quien trabajó en la película ‘Pedro Navaja’.

Andrés García (Agencia México)

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, contó que sabe que Andrés García dice barbaridades de todo el mundo, incluso de ella, pero a pesar de todo, ella lo quiere mucho.

“Andrés sí tiene un carácter difícil, muy difícil, pero también es un hombre muy tierno y muy amoroso” explicó Maribel Guardia.

Recordó que mientras trabajaron en la obra ‘Tres parejas disparejas’, invitó a toda la producción a un restaurante de lujo: “Es un hombre que cuando lo tiene, lo da todo”.

Maribel Guardia evitó que Andrés García se agarrara a balazos

La actriz trabajó con Andrés García en la película ‘Pedro Navaja’ y recordó una ocasión que el actor trató de agarrarse a tiros con un director.

“Recuerdo que un día le quité una pistola porque ya iba a matar al director, y yo me le pude en medio (...) Yo me paré y dije: ‘Andresito no hagas esto, mira, por favor, dame la pistola” narró Maribel Guardia.

Después de un rato, Andrés García accedió a darle la pistola a Maribel Guardia: “Entonces me dijo, pues a ti es la única que respeto’ entonces agarré la pistola y se la quité”.

Maribel Guardia, actriz. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Reiteró que le tiene un gran cariño al actor y lo recuerda por sus mejores momentos, pues asegura que a todas sus parejas les regaló casas y dinero.

“También veo cómo fue con sus exmujeres, a todas les dio casa, les dio dinero, yo no creo que tenga herencia como él dice que va dar, porque yo creo que no tiene dinero, porque todo lo regaló” cuenta la actriz.

Lo describe como un hombre generoso y como uno de los hombres más guapos de México: “Se reía y se caían los calzones (...) Yo nunca tuve nada que ver con él”.

Maribel Guardia menciona que Andrés García fue esposo de una de sus mejores amigas, Marie Claire y fue gracias a ella que compartió varios momentos con el actor.