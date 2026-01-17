Gabriela Spanic se enfrentó a una acusación de narcotráfico en México y estuvo en riesgo de perder su libertad.

Esto luego de que fue acusada por presuntamente trasportar droga tras arribar a México proveniente de Estados Unidos.

Se encontraba en el aeropuerto cuando la acusaron de presuntamente llevar drogas dentro de sus pertenencias, algo que Gabriela Spanic negó de manera tajante.

“Me querían meter hasta presa” Gabriela Spanic

Según el relato de la actriz a las cámaras del programa Hoy, las autoridades mexicanas habrían girado una orden de aprehensión en su contra por presuntos actos ilícitos.

Gabriela Spanic señaló que las autoridades la habrían acusado de “drogadicta”.

“¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta. La Aduana dijo que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión” Gabriela Spanic

¿Por qué giraron orden de aprehensión en contra de Gaby Spanic?

Gabriela Spanic relató que el problema surgió después de que hizo una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Instagram, donde mostró unos “cigarros sin nicotina”.

Por estos “cigarros sin nicotina” le querían cobrar 10 575 pesos mexicanos (600 dólares) de impuestos.

Ante esta situación, Gabriela Spanic prefirió dejar los cigarros ahí, pues iba pagar más de impuestos que lo que le habían costado.

“Dejé los cigarros porque me estaban cobrando los cigarros en 600 dólares de impuestos cuando los dos paquetes costaron, cada uno, como 30 (dólares)” Gabriela Spanic

Gabriela Spanic señaló que el episodio escaló de forma injustificada.

Sin dar más detalles sobre lo ocurrido en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Gaby Spanic señaló que ya estaba cansada de que la tachen como “conflictiva”.

“Ya basta que me digan conflictiva” Gabriela Spanic

Gabriela Spanic apuntó que hay alguien que la quiere ver mal y esta persona podría estar detrás de su orden de aprehensión.

Para Gabriela Spanic solo la querían humillar, pero no le funcionó.

“Hay alguien detrás de mí, un loco. Me querían meter presa para humillarme, así como un día llegaron 100 granaderos a mi casa a humillarme. Hay un loco detrás de mí” Gabriela Spanic