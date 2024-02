Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, desmiente a Cinthya Velázquez y cuenta qué pasó con Lenguas de Gato.

Cinthya Velázquez, mejor conocida como Lenguas de Gato, terminó su relación de 5 años con Luisito Comunica en 2019 en medio de rumores de una infidelidad.

4 años después, Cynthia Velázquez -de 28 años de edad- decidió contar qué sucedió en su relación con Luisito Comunica -de 32 años de edad- en el podcast de Un Tal Fredo.

Esto desató que las redes sociales “cancelaran” a Luisito Comunica y su novia, Arianny Tenorio, de 28 años de edad.

Arianny Tenorio explota contra Cinthya Velázquez por sus declaraciones en un podcast

La ruptura de Luisito Comunica -de 32 años de edad- y Cinthya Velázquez se dio en medio de rumores de una infidelidad.

Cinthya Velázquez, conocida como Lenguas de Gato, reveló que ella terminó con Luisito Comunica una semana antes de que comenzaran a surgir estos rumores.

Y mencionó que fue criticada en redes sociales por darle like a un comentario donde atacaban a Arianny Tenorio.

La influencer aseguró que se había disculpado en privado con Arianny Tenorio y que después se dejaron de seguir en Instagram.

Ahora Arianny Tenorio dio su versión de lo ocurrido y asegura que ella inició su relación con Luisito Comunica mucho tiempo después de su ruptura.

“Les voy a contar un par de cositas porque me está cayendo muchísimo hate, por algo que yo no tengo nada que ver, sólo que ahora me están poniendo la etiqueta de la amante” Arianny Tenorio

Arianny Tenorio contó que ella conoció a Luisito Comunica en octubre de 2019, mientras que él había terminado con Cinthya Velázquez en junio de 2019.

Arianny Tenorio asegura que Cinthya Velázquez sí la quería atacar

Arianny Tenorio, la novia de Luisito Comunica, menciona que el comentario al que Cinthya Velázquez le dio like no era tan largo y no cree que lo haya hecho sin intención.

“Lo que ella dice es que el comentario era demasiado largo y no lo alcanzó a leer completo, tiene 5 líneas y desde la línea número 2 ya están hablando mal de mi, que no lo leyó no lo sé” Arianny Tenorio

Por otro lado, Luisito Comunica también respondió a las declaraciones de Lenguas de Gato asegurando que no le importan que lo critiquen.

Pero que no molesten a Arianny Tenorio, ya que no tenía nada que ver con su ruptura: “Ary no tiene nada que ver aquí”.

“Esto jamás lo toqué pues ¿Para qué? Ya está en el pasado, ya pasaron 5 años. Yo sé por qué ella insiste en que esto sea un tema. Yo no sé ella qué está buscando, pero que sí sepa que palomitas santas no hay y lo más importante es que a Ary ni la metan, llegó a mi vida meses después” Luisito Comunica

La modelo dice que Cynthia Velázquez sí se disculpó con ella por el comentario de hate contra ella, pero después la bloqueó de Instagram.

“Yo no le estoy tirando hate a otra mujer, sólo que si se van a contar las cosas, que se cuenten como son (...) Les repito, Luis y yo nos conocimos meses después de lo que sucedió entre ellos” Arianny Tenorio

Arianny Tenorio le envió una indirecta a Cinthya Velázquez, mencionándole que no fomente el hate hacia los otros si no le gusta que le hagan lo mismo.