Arturo Islas se lanza contra Christian Nodal por alentar al tráfico ilegal de animales debido a su mono araña. El exconductor de ‘Survivor México’ señaló que los famosos deberían de ser un ejemplo.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Arturo Islas criticó a los famosos que posan con animales exóticos sin pensar en las consecuencias que podrían tener sus actos.

Arturo Islas confesó que su trabajo para la protección de los animales le ha generado un sinfín de críticas y amenazas en contra de su familia.

A través de las redes sociales, Christian Nodal presumió que tenía una nueva mascota, se trata de una mono araña bebé de nombre ‘Piaf’.

Esta situación llegó a oídos de Arturo Islas quien no dudo en arremeter contra Christian Nodal pues aseguró que no se puede tener a un mono araña como mascota.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Arturo Islas destacó que los monos arañas son una especie protegida por las autoridades mexicanas por lo que no se pueden adquirir como mascotas.

Arturo Islas señaló que más allá de cómo adquirió Christian Nodal su mono araña, es el ejemplo que se les da a las personas, pues el cantante cuenta con muchos seguidores.

En este sentido, Arturo Islas arremetió contra las celebridades que posan con animales exóticos pues señaló que es una manera de alentar el tráfico ilegal de animales.

Arturo Islas exhortó a las celebridades a tener cuidado sobre los mensajes que le trasmiten a sus seguidores, pues sus acciones podrían ser muy importantes para generar consciencia sobre el tráfico de animales.

En si conversación con el programa ‘De Primera Mano’, Arturo Islas confesó que ha recibido un sinfín de críticas por su trabajo a favor de la protección de los animales.

Arturo Islas señaló que las personas no se meten solo con él, sino también con su familia pues buscan la manera de hacerle daño.

Pese a los ataques que recibe, Arturo Islas dejó en claro que no se detendrá y seguirá trabajando en favor de los animales.

“A mí en lo personal se me resbala, me vale, yo sigo trabajando. Me importa cuando es un comentario objetivo y muchas veces de comentarios constructivos he aprendido mucho”

Arturo Islas