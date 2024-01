Durante un encuentro con la prensa, Arturo Carmona -de 47 años- se defendió de las críticas que recibió por ir al concierto de Luis Miguel.

Y es que a pesar del pasado de Luis Miguel -de 53 años- con Aracely Arámbula -de 48 años-, Arturo Carmona se dijo fan del cantante.

Por lo que si su presencia en el concierto del Sol de México molesto a alguien, Arturo Carmona aseguró que él no consideraba que fuera malo.

Luego de que se rumorara que Aracely Arámbula se enojó porque Arturo Carmona asistió al concierto de Luis Miguel, el actor se defendió de las críticas

Y es que Arturo Carmona aclaró que no fue al concierto de Luis miguel, sino que asistió al aniversario de Value donde se presentó por casualidad el cantante.

Sin embargo, aseguró que aunque hubiera asistido a algunos conciertos del tour, de igual manera lo hubiera disfrutado.

“Yo no fui al concierto de Luis Miguel, fui al aniversario de Value, donde Luis Miguel cantó, si a alguien no le gustó, alguien se molestó, pues no le veo nada de malo en lo absoluto”

Arturo Carmona